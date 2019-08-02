В МИД РФ рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа

Москва, 2 августа. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали Украину во время последнего телефонного разговора, сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат также сообщил, что конкретных договоренностей по новому контакту глав двух государства пока нет.

«Нет, пока более конкретных договоренностей, чем принципиальное понимание о необходимости контактов, не достигнуто», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

На днях стало известно, что российский и американский лидеры провели переговоры по телефону. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов. Отмечается, что в ходе беседы стороны вопросы торговли и природные пожары в Сибири.

Глава США предложил российскому коллеге помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Путин поблагодарил Трампа, он оценил предложение президента США как залог будущего восстановления полноформатных отношений между странами.