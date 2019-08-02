Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Четвертый фигурант дела о массовых беспорядках отправлен под арест

31
0 Оставить комментарий

Четвертый фигурант дела о массовых беспорядках отправлен под арест

Москва, 2 августа. Пресненский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о массовых беспорядках, которые прошли в столице 27 июля. Им стал Алексей Миняйло, который пробудет под стражей до 27 сентября.

Ранее суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках. Они получили те же сроки, что и Миняйло.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция, организаторы которой пытались оказать давление на Мосгоризбирком. Дело в том, что избирательная комиссия не зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы некоторых представителей так называемой оппозиции, предоставивших фальшивые подписи. При этом незаконный митинг, который заявлялся как «мирная акция», перерос в массовые беспорядки. Также во время несанкционированного митинга его участники атаковали сотрудников правоохранительных органов, применив перцовый баллончик и забросав ОМОН бутылками. При этом полиция действовала строго в рамках закона и предпринимала все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан.

После незаконного митинга Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, организаторы которых могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.

Отметим, что, как показал опрос ВЦИОМ, москвичи выступили против «парада уродов» на несанкционированных акциях. Кроме того, большинство жителей столицы считает, что власть должна применять все установленные законом меры в подобных ситуациях, даже если эти способы являются довольно жесткими.

 
infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров