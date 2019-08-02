Четвертый фигурант дела о массовых беспорядках отправлен под арест

Москва, 2 августа. Пресненский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о массовых беспорядках, которые прошли в столице 27 июля. Им стал Алексей Миняйло, который пробудет под стражей до 27 сентября.

Ранее суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках. Они получили те же сроки, что и Миняйло.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция, организаторы которой пытались оказать давление на Мосгоризбирком. Дело в том, что избирательная комиссия не зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы некоторых представителей так называемой оппозиции, предоставивших фальшивые подписи. При этом незаконный митинг, который заявлялся как «мирная акция», перерос в массовые беспорядки. Также во время несанкционированного митинга его участники атаковали сотрудников правоохранительных органов, применив перцовый баллончик и забросав ОМОН бутылками. При этом полиция действовала строго в рамках закона и предпринимала все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан.

После незаконного митинга Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, организаторы которых могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.

Отметим, что, как показал опрос ВЦИОМ, москвичи выступили против «парада уродов» на несанкционированных акциях. Кроме того, большинство жителей столицы считает, что власть должна применять все установленные законом меры в подобных ситуациях, даже если эти способы являются довольно жесткими.