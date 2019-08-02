Зеленский представил нового губернатора Ивано-Франковской области

Киев, 2 августа. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового губернатора Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Зеленский представил украинцам нового главу Ивано-Франковской области.

«Я хочу назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича главой Иван-Франковской областной государственной администрации», — констатировал он.

Как пишут украинские СМИ, Шмыгаль ранее занимал должность директора Бурштынской ТЭС.

Ранее Зеленский рассказал, что все члены его команды подписали заявления на увольнение. Он пояснил, что когда у общества или президента появятся сомнения относительно того или иного чиновника, то этот человек, «не держась за кресло, покинет свой пост». Этот шаг стал причиной слухов на Украине об увольнении главы офиса президента страны Андрея Богдана.