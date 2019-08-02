Сирия, 2 августа. В Ракке прогремела серия взрывов. В Латакии боевики обстреляли мирное поселение. В Дейр-эз-Зоре произошла массовая драка среди бойцов SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия радикалов на юге Идлиба в ответ на нарушение режима прекращения огня.

«Исламское государство1»: подозреваются в организации серии подрывов в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирный поселок в Латакии — есть жертвы среди мирного населения.

Курды: на севере провинции Алеппо вступили в перестрелку с отрядами турецкой армии и подбили их танк, в Ракке потеряли несколько бойцов.

ВС Турции: потеряли на севере Алеппо танк и троих солдат в ходе перестрелки с отрядом SDF.

Провинция Латакия

Согласно сообщению новостного портала SANA, боевики альянса «Тахрир аш-Шам», дислоцированные около турецкого наблюдательного пункта у горы Шахшабу, обстреляли жилые районы поселка Бчалама, расположенного к юго-востоку от города Кардаха в Латакии. Всего боевиками было выпущено пять ракетных снарядов. В результате обстрела погиб мирный житель, ранено трое других. Поселок был обстрелян через несколько часов после заключения перемирия между боевиками и правительственной армией.

Провинция Алеппо

Турецкая армия и лояльные группировки боевиков продолжают обстреливать укрытия курдов на севере провинции. «Освободительные силы Африна» объявили, что в ходе столкновения с отрядом турецкой армии у деревни Камара к югу от города Африн ими были ликвидированы трое турецких солдат, разрушены укрепления и подбит один танк, как сообщил местный источник новостей в сети Twitter Farhad Shami. В ходе боев с курдским отрядом в деревне Дульбагаш недалеко города Аль-Баб «Сирийская свободная армия» (ССА) потеряла двоих боевиков, как передал новостной канал Masar Press Net.

Турецкая армия нанесла удары по поселку Шейх-Исса и окрестностям города Тель-Рифат, где укрываются курдские радикалы, как сообщило новостное агентство Rojava Network. Сведения о потерях курдов пока не поступали.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники сообщают, что в штаб-квартире «Демократических сил Сирии» в поселке Аль-Бакар произошла массовая драка между курдскими и арабскими бойцами, как передает новостное агентство Euphrates Post. Источник не указывает причин, по которым произошел конфликт, но раненые в ходе стычки есть с обеих сторон. Курды обвинили арабов в якобы связи с боевиками «Исламского государства». Следует отметить, что ополчение SDF не является полностью курдским формированием, внутри альянса есть и другие различные этнические и религиозные группировки, которые объединились в 2015 году под руководством «Рабочей партии Курдистана» для борьбы с террористами ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

После заключения перемирия в Идлибе сирийские и российские военные самолеты не наносили ударов с воздуха на удерживаемом повстанцами северо-западе, как сообщает новостное агентство Reuters. Части САА в ответ на нарушение радикалами режима прекращения огня ударили по их укреплениям в районе поселка Бдама и обстреляли укрепрайоны в предместьях города Джиср аш-Шугур, как сообщает местный источник в сети Twitter (@anasanas84). У поселка Вади-Хасмин радикалы подбили из противотанковой ракетной установки бульдозер сирийской армии.

Провинция Ракка

Согласно данным новостного агентства Al Manar, продолжаются нападения на курдские контрольно-пропускные пункты и патрули SDF на востоке Сирии. Несколько ополченцев «Демократических сил Сирии» (SDF) скончались, когда неизвестные боевики подорвали рядом с их штаб-квартирой в столице провинции — городе Ракка — две самодельные бомбы. У госпиталя Салам также прогремело два взрыва, о чем сообщает местный источник в сети Twitter Not Woofer, но сведений о пострадавших из числа SDF или мирных жителей не поступало. Еще два ополченца SDF погибли в деревне Джабар к западу от Ракки. Сообщается, что они тоже были подорваны самодельной бомбой, установленной неизвестными. Детали происшествия уточняются. В ходе рейда в поселке Аль-Акариши курдскими боевиками были арестованы несколько человек по подозрению в пособничестве террористам ИГИЛ и организации подрывов и нападений на курдские КПП в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.