Бригада «Призрак»: пять лет на передовой

В Луганской Народной Республике это название известно каждому. Бригада «Призрак» начиналась с небольшого отряда ополчения, который в мае 2014 года собрал вокруг себя активист Русской весны в Донбассе Алексей Мозговой. А уже к концу июля того же года в ее рядах насчитывалось до двух тысяч бойцов. На тот момент это был один из самых боеспособных отрядов народного ополчения, противостоявших ВС и Нацгвардии Украины. Неудивительно, что «призраки» отметились практически во всех ключевых операциях активной фазы гражданской войны: обороняли Славянск и Лисичанск, защищали подступы к осажденному Луганску и одними из первых ворвались в Дебальцево.

УкроСМИ с «разгромом» поспешили

Сегодня подразделение входит в состав 4-й бригады Народной милиции в качестве отдельного 14-го батальона. Ведь сейчас бойцы «Призрака» обороняют самые трудные участки фронта, в том числе поселок Желобок и район Бахмутской трассы.

«Почему именно «Призрак»? 27 мая 2014 года лагерь нашего отряда под Лисичанском ВСУ «отутюжили» авиацией, — рассказывает экс-начальник штаба бригады Юрий Шевченко. — Но парни успели уйти с одним раненым. В украинских СМИ на следующий день появилась информация, что отряд Мозгового уничтожен. Тогда Алексей Борисович сказал: «Если вы считаете нас мертвыми, тогда с вами будут воевать наши призраки». Отсюда и пошло».

А бригадой «Призрак» стал два месяца спустя, в Алчевске, после боев и выхода из полуокруженного Лисичанска.

«Тогда пришлось искать новые формы организации подразделения, учитывая удачный и неудачный опыт противостояния украинской агрессии, — продолжает Юрий Шевченко. — Несколько дней прорабатывали возможные варианты развития наших подразделений народного ополчения Луганщины. В конце концов Алексей Мозговой принял решение выбрать бригадную организацию подразделений, в то время больше похожих на отряды. 29 июля он подписал приказ №3 об образовании бригады «Призрак».

«Приходим как к живым»

Для прифронтового Кировска день рождения бригады — праздник общегородского масштаба. Ведь все последние годы мирная жизнь горожан неотделима от ратного труда мужчин и женщин в камуфляже — тех, кто не дает ВСУ взломать оборону Народной милиции ЛНР. Но речи, музыка, грамоты, медали и внеочередные звания — все это было потом.

А с самого утра часть солдат и офицеров отправилась в соседний Алчевск, чтобы отдать дань памяти погибшим боевым товарищам и тому, без кого не было бы «Призрака», — его первому комбригу Алексею Мозговому.

23 мая 2015 года у поселка Михайловка автомобиль Мозгового, направлявшийся из Алчевска в Луганск по дороге М-04, попал в засаду украинской диверсионной группы. При въезде в поселок рядом с автомобилем у старого блокпоста было взорвано отвлекающее взрывное устройство «хлопушка», затем машину буквально изрешетили из пулеметов и другого автоматического оружия. Командир бригады «Призрак», ее пресс-секретарь Анна, два охранника и начальник службы безопасности погибли на месте.

Уже ставший легендой командир обрел вечный покой на кладбище города металлургов.

У «призраков» там своя аллея. Черные кресты с эмблемой бригады — молчаливое свидетельство того, какой кровью заплатил и продолжает платить Донбасс за свою свободу.

«С Алексеем Борисовичем Мозговым я познакомился в апреле 2014 года. Еще во время Русской весны, — вспоминает командир взвода обеспечения бригады «Призрак» Роман Потыкун. — Уже тогда он понимал, предвидел, что евромайданная власть не остановится на достигнутом, не даст покоя Донбассу. И сумел собрать вокруг себя людей, готовых встать на его защиту. Это был необыкновенный человек, обладавший талантом убеждения, способный зажечь людей высокой целью».

Вместе с ним в алчевской земле лежат его соратники. До начала войны — люди мирных профессий: металлурги, шахтеры, строители, горняки.

«Мы к ним приходим как к живым. Вот тут лежит мой друг, — заместитель командира батальона по тылу Виктор Черников кивком головы указывает на ближайшее надгробие. — А там, во втором ряду, брат жены».

И надолго задерживается у могилы среднего сына.

«Денис воевал в разведке. Погиб при выполнении боевого задания, — с трудом подбирает слова отец. — Когда на Украине все это завертелось, он работал в Петербурге. Тут же бросил все и приехал. Равнодушных не было. Защищать Донбасс в «Призрак» пошли семьями. Отцы, братья, кумовья… Все отчетливо понимали, что к нам пришел самый настоящий фашизм, только в украинском обличье».

Фашизм пришел в Донбасс, но не прошел. Не может пройти и сейчас. Хотя плата за это оказалась высокой. С начала года на кладбищенской аллее «Призрака» появились семь новых крестов.

Мужская «работа»

Зал кировского Дворца культуры в тот день был забит до отказа людьми в военной форме. День рождения бригады праздновали без помпы и казенных речей, но от души.

Многим из этих солдат и офицеров по окончании торжества предстояло вернуться обратно на передовую: под пули и снаряды ВСУ. Такова ежедневная опасная мужская работа, проверяющая на прочность каждого и отбирающая самых стойких и мужественных. Ту самую «соль земли», о которой так проникновенно сказал, обращаясь к сослуживцам, командир бригады «Призрак», майор Алексей Марков.

«В 2014 году, отправляясь на войну, мы рассчитывали максимум на год. А дальше: либо мы их, либо они нас! Было огромное количество добровольцев. А потом выяснилось, что война — это очень тяжелый, муторный и зачастую очень кровавый труд. Когда не столько ты стреляешь, сколько бьют по тебе. И твое основное оружие — лопата! И наступление ты ведешь на ее кончике, вгрызаясь в твердую землю и продвигаясь каждый день на метр-полтора в сторону противника. Очень быстро отсеялись люди, приехавшие за приключениями, за адреналином. Осталась «соль земли» — люди, на которых держится республика. Та самая «тонкая красная линия», отделяющая мир временно победившего нацизма от мира нормальных людей. И я искренне благодарен каждому из вас за то, что ваше плечо в общем строю помогает нам выносить эту невероятную тяжесть войны!» — сказал Алексей Геннадьевич.

В ответ зал взорвался аплодисментами.

Не женское дело?

Свой посильный вклад в эту тяжелейшую оборону границ республики вносит и радиотелефонист минометной батареи Лидия Лапшук. В состав бригады молодая женщина влилась в феврале 2015 года, приехав в Алчевск из далекой Иркутской области РФ. Ее долго отговаривал от этого шага сам Алексей Мозговой. Но Лидия все-таки настояла на своем.

«Я считаю, что другого выбора у меня не было, — поясняет она. — Слушая новости о том, что творилось на Украине и в Донбассе, я ощущала, что не могу оставаться в стороне. Что хочу и могу встать на защиту людей от фашизма. Ведь в моей семье и дед, и бабушка воевали в Великую Отечественную. И за пять лет ни разу не пожалела о своем выборе, хотя родные, конечно, были в шоке. Для меня в Донбассе уже все стало родным. И что бы ни случилось, я буду здесь до конца. И победа обязательно будет за нами!»

На войне не страшно только сумасшедшим. И, как всякому солдату, Лидии тоже бывает страшно. Но недаром на знамени батальона красуется девиз Алексея Мозгового: «Не бойся за шкуру — бойся за честь!» Этому принципу в «Призраке» следуют свято!