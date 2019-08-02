Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп объявил о начале «новой эры» контроля за вооружениями

190
0 Оставить комментарий

Трамп объявил о начале «новой эры» контроля за вооружениямиВашингтон, 2 августа. Американский лидер Дональд Трамп поручил администрации готовиться к «новой эре» контроля над вооружениями, говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого», — говорится в сообщении ведомства.

В документе также указано, что в перспективе Соединенные Штаты призывают Россию и Китай присоединиться к Вашингтону «в этой новой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира».

Такое заявление последовало от Трампа после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

Еще осенью прошлого года Трамп говорил о намерении США выйти из соглашения из-за того, что Москва якобы нарушает договор. Никаких доказательств невыполнения РФ обязательств США не предоставили. Россия все обвинения категорические отрицает.

В феврале американские власти заявили о выходе из ДРСМД. Москва также решила приостановить выполнение своих обязательств. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

infox - new
Источник: Госдепартамент США
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров