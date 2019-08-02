Заявление Помпео о выходе США из ДРСМД в России назвали примером американской дипломатии

Заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это пример американской дипломатии. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Выход из ДРСМД

Майк Помпео прокомментировал прекращение действия ДРСМД, которое официально наступает 2 августа.

«2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому договор заканчивается сегодня. США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность», — заявил Помпео.

Ранее МИД РФ сообщил, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — объявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Американская дипломатия

Как отметил Евгений Валяев, заявление Майка Помпео о том, что Москва виновна в разрыве ДРСМД, является стандартным подходом американской дипломатии. Но когда обе стороны желают выйти из подобного договора, это означает, что такой формат потерял свою актуальность.

«Мы наблюдаем момент, когда основные мировые игроки подходят к выработке новых правил мировой безопасности, поэтому старые правила уже перестают работать, а новые пока еще не выработаны. На таком фоне большинство международных форматов по сдерживанию и сокращению вооружений в последние годы оказались в кризисе. ДРСМД подводил черту под окончанием холодной войны и показывал стремление мировых игроков к миру и разоружению. Соглашение оставляло в прошлом страхи от возможной мировой войны с использованием ядерного оружия. Когда ДРСМД вступил в силу, он оказывал прямое воздействие на процесс сокращения и ограничения вооружений», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что последние десятилетия договор имел символический характер. Когда Помпео говорит, что именно Москва виновна в прекращении формата ДРСМД, то можно напомнить, что и американцы в свою очередь не соблюдали многие ранее заключенные соглашения, начиная от отказа расширять блок НАТО на восток. Именно тогда пришло понимание, что ДРСМД является реликтом прошлого и не отвечает вызовам современности, например, по той причине, что договор заключен между двумя сторонами и не имеет воздействия на другие страны мира, которые активно вооружались.

«Формат ДРСМД и СНВ между США и Россией пришел к своему концу и уже не несет какой-то стратегической важности для сторон. Но любые соглашения, которые говорят о мире и разоружении, пусть они и фиктивные — это намного лучше, чем когда их нет вообще. Поэтому мировая безопасность в любом случае потеряла от разрыва этих форматов», — добавил Евгений Валякев.

По мнению политолога, прекращение ДРСМД и СНВ выгодно США и России, так как двум странам необходимо вырабатывать международные форматы, куда будут вовлечены не только два мировых военных лидера, но и остальные мировые игроки, такие как Китай, Индия, Иран, Япония, Корея и т. д. Успешная реализация ОЗХО показала, что формат, в который вовлечено большое количество игроков, более справедлив и имеет более долгосрочные перспективы, нежели когда в нем участвует две-три стороны.

«Формат ОЗХО» по ракетам средней и малой дальности, «формат ОЗХО» по сдерживанию ядерных потенциалов — тот итог, к которому может прийти международное сообщество, если будет настроено на дипломатию. Разрыв ДРСМД и СНВ снова делает актуальной гонку вооружений. Но сама гонка вооружений должна привести Россию и США к тому итогу, который покажет бесперспективность ее дальнейшего проведения. Например, таким итогом может стать массовое оснащение межконтинентальных баллистических ракет ядерными боеголовками малой мощности, что сильно понизит порог применения ядерных средств. Вполне вероятно, что именно появление такого типа вооружений подтолкнет мировых игроков к выработке новых форматов по ограничению вооружений», — заключил Евгений Валяев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил разработать в 2019–2020 годах наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности в ответ на выход США из ДРСМД.