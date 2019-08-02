Основатель «Тайгана» отказался жалеть о словах про «сдачу немцам» страны

Российский и украинский предприниматель Олег Зубков заявил, что не жалеет ни об одном своем слове, написанном в персональном блоге, а также на личной странице в Facebook о пожарах в Сибири. В том числе и о фразе «нужно было тогда, в 1941 году, все отдать немцам», вызвавшей гнев публики.

Основатель сафари-парка «Тайган» в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей согласился прокомментировать написанное им под заголовком «Горят легкие России!!!».

Напомним, в скандальном тексте Зубкова содержалась следующая фраза (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня…»

Слова про немцев, как и можно было ожидать, вызвали возмущение со стороны пользователей соцсети, и они закидали пост Зубкова весьма нелицеприятными комментариями.

«А как еще привлечь к этой проблеме внимание широкой общественности? — задал встречный вопрос Зубков корреспонденту ФАН. — Как можно так равнодушно смотреть, как сгорает национальное достояние России? Словно оно нам не принадлежит, понимаете?»

После чего бизнесмен перешел к теме торговых взаимоотношений с КНР, которые, по его мнению, складываются не в пользу России.

«Его (лес) продают за три копейки Китаю, и мы видим, как тысячи и миллионы кубометров уезжают туда, — заявил Губков. — Я сам езжу в Гуанчжоу и вижу эти склады. Китайцы ходят и смеются, как они выкупают наш двухсотлетний кедр по бросовым ценам, по 25 рублей за гектар».

По словам Зубкова, Китай вышел на первое место в мире по экспорту древесины в Европу и Америку, при этом не добывая на своей территории ни одного дерева.

«Как это можно объяснить, скажите, пожалуйста? — снова задался он вопросом. — Когда вся страна в нищете, не хватает ни на зарплаты, ни на пенсии, Госдума занимается ерундой... То, за что воевали наши отцы и деды, просто превращается в обогащение небольшой кучки мошенников, олигархов».

Основатель сафари-парка заявил, что у него сердце обливается кровью, когда он видит масштабы пожаров и не замечает никаких принятых мер. Он уверен при этом, что для спасения тайги от пожаров ничего в России не делается: не объявлен режим ЧС, не введены на место пожаров войска, ничего не пашется, не заливается водой.

«Ну как так можно распоряжаться своим достоянием? — опять переспросил предприниматель. — Поэтому я и сравниваю это с 1941 годом. За что тогда воевали-то наши отцы и деды? Нужно было сдаться тогда немцам!»

Он не боится, что сейчас на него обрушится волна всенародного возмущения по поводу «сдачи немцам», и от своих слов отказываться не собирается, пояснил Зубков.

«Я написал то, что думаю. А то, что кто-то там чего-то напишет, это личное дело каждого. Главное, чтобы к этой проблеме было привлечено внимание широкой общественности. Как сказал, так и сказал», — добавил собеседник ФАН.

Бизнесмен надеется, что чем больше будут говорить о сибирских пожарах, тем быстрее «наверху» задумаются и что-то сделают.

«Что в мою сторону кинут камень разные люди, мне абсолютно наплевать, — подчеркнул он. — Все, что написано пером, не вырубишь топором. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Написал и написал, что тут непонятного?» — резюмировал Олег Зубков.

Федеральное агентство новостей оставляет на совести своего собеседника слова о «сдаче немцам» страны в 1941 году. Нелепая уверенность Зубкова в том, что гитлеровские оккупанты позаботились бы о таежном лесе и построили в Сибири «хорошие дороги», — очевидное следствие недостатка образования и воспитания в детстве, тут уж ничего не исправить.

Печальнее то, что российско-украинскому бизнесмену, решившему, по-видимому, «поймать хайп» на актуальной теме, невдомек, что на протяжении всех последних недель тысячи людей ежедневно тушат десятки лесных пожаров в Сибири, в том числе с привлечением сотен единиц техники. Чтобы узнать об этом, достаточно выйти из уютного пространства собственного блога и посетить, например, официальный сайт ФБУ «Авиалесоохрана». Хотя тушение миллионов гектаров доступного лишь с воздуха леса — крайне трудное дело, причем не только в России, но и на Западе.

Стоит добавить, что ситуация с сибирскими пожарами беспокоит вовсе не только неравнодушных блогеров. Напомним, что еще до скандального заявления Зубкова к тушению пожаров в Сибири приступила авиация министерства обороны РФ. В свою очередь, Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело по факту лесных пожаров в Красноярском крае.