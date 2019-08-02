Автомобиль влетел в отделение Сбербанка в Беляево. ФАН-ТВ

В подмосковном Беляево автомобиль влетел в отделение Сбербанка. ЧП случилось на улице Миклухо-Маклая, 55.

По словам очевидцев, водитель Toyota Land Cruiser парковался около отделения банка и по неизвестной причине вытолкнул стоящий рядом Mercedes, который выбил стеклянную стену здания. По счастливой случайности никого из сотрудников банка на мечте ЧП не было. Пострадал только водитель Toyota Land Cruiser, он разбил голову. От удара оторвало радиатор отопления и немного затопило помещение, отключилось электричество. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.