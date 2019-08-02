Полиция Москвы предупредила провокаторов об ответственности за незаконный митинг 3 августа

Москва, 2 августа. Полиция Москвы повторно предупредила жителей и гостей столицы о том, что готовящийся в субботу митинг является несогласованным.

«Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность», — говорится в сообщении московского главка МВД.

Правоохранительные органы подчеркнули, что в условиях незаконной акции возрастает риск провокаций и нарушения общественного порядка, что создает угрозу для безопасности обычных москвичей. В то же время МВД обещает оперативно реагировать на правонарушения и принимать меры по недопущению беспорядков.

Напомним, что ранее Либертарианская партия России объявила о планах провести 3 августа несанкционированный митинг. Мэрия Москвы не согласовала проведение акции на Лубянке, поскольку этот район является важным транспортным узлом и его перекрытие создаст неудобства для тысяч москвичей. Вместо этого горадминистрация предложила ЛПР собраться на проспекте Сахарова, который находится в самом центре города, но партия ответила отказом, сразу же анонсировав незаконную акцию на Лубянке.

Ранее сообщалось, что комфорт горожан заботит организаторов незаконного митингов в последнюю очередь. Гораздо важнее для них — устроить стычки с полицией, чтобы западные СМИ сняли задержания провокаторов на фоне офиса ФСБ.

Отметим, что организаторы беспорядков уже проводили подобную акцию в прошлую субботу в Москве. Тогда все кончилось столкновениями с полицией и задержанием свыше тысячи человек. При этом в ходе проверки выяснилось, что большинство задержанных оказались приезжими, поскольку организаторам не удалось убедить москвичей выйти на улицы.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин похвалил полицию и Росгвардию за профессиональные и грамотные действия. Стражи правопорядка задерживали только провокаторов и не допустили массового побоища.