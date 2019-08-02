Онищенко предложил спасать здоровье россиян бутилированной водой

Проблема качества питьевой воды для нашей страны весьма и весьма острая, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Одним из способов изменения ситуации парламентарий считает развитие системы продажи бутилированной воды со специально скорректированным, в зависимости от региона, химическим составом. Своими размышлениями на этот счет Онищенко поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Как уменьшить опасность воды, которую мы пьем. Колонка Геннадия Онищенко

Попробуем нарисовать объективную картину, касающуюся питьевого водоснабжения в нашей стране. Предупреждаю, картина довольно удручающая, несмотря на то, что Россия входит в тройку самых обеспеченных по пресной воде стран. Но анализ питьевого водоснабжения в нашей стране показывает картину, далекую от благополучной. Ситуация требует серьезного и постоянного внимания на всех уровнях, в том числе на политическом.

Напомню, одна из главных задач, поставленных нашим президентом, — это сбережение здоровья россиян, повышение продолжительности предстоящей жизни. Именно поэтому так важен глобальный анализ состояния нашего водоснабжения, ведь вода — важнейший фактор здоровья. Я имею в виду не только воду, которая течет из крана, но и бутилированную воду, завоевывающую сегодня все большую популярность.

Тут есть проблемы, которые следует разделить и рассмотреть отдельно.

Вода, идущая из земли

Начнем с анализа источников водоснабжения, которые используются для забора и последующей подготовки воды для самых разных нужд, в том числе для питья и приготовления пищи.

С тревогой отмечу — сегодня складывается очень серьезная ситуация, связанная с хищническим загрязнением пресных вод, даже несмотря на снижение промышленной нагрузки от сброса неочищенной воды. Готовность поверхностных источников, которые используются для традиционной водоподготоки, остается достаточно низкой. Процент незагрязненных поверхностных водоисточников катастрофически мал. Если мы найдем 10% незагрязненных водоисточников, из которых мы берем воду для первичной очистки, это уже хорошо. Но, еще раз подчеркну, ситуация очень серьезная.

Что течет из крана

Еще более удручающая картина с разводящими сетями для доставки воды потребителю, а точнее — с их технической изношенностью. Здесь показатели разнятся в зависимости от региона, но требующих ремонта сетей в среднем не менее 50%. То есть как минимум половина сетей не отремонтирована, изношена, у труб нарушена герметичность. Это значит, что при малейшем перепаде давления вода, идущая по изношенным трубам, мгновенно впитывает окружающую грязь. То есть наша водопроводная вода серьезно загрязнена.

Считаю крайне важным вопрос, которым давно занимаюсь: химическое и биологическое загрязнение подаваемой населению воды. Но это не единственная очень серьезная проблема, связанная с водой, которую мы пьем.

Биогенное воздействие воды

Давайте подробнее поговорим о биогенном воздействии воды на наше население. Здесь нас подстерегают по-настоящему страшные вещи. Как человек, долго занимавшийся этой проблемой, обязан подчеркнуть, что, говоря о природной воде, мы должны учитывать не только ее химическое или какое-либо другое загрязнение. Источники водоснабжения должны также оцениваться по своему биогенному составу. Я имею в виду отсутствие, недостаток или — наоборот — избыток важных биогенных компонентов в природной воде.

Именно этот показатель серьезнейшим образом связан со здоровьем населения. Несоответствие природной воды норме по биогенным показателям приводит к ущербу для здоровья населения, на устранение последствий которого требуются в полном смысле слова триллионные траты, это подтверждают и отечественные, и зарубежные исследования.

Напомню, биогенные особенности природной воды обусловлены геологией каждой конкретной местности и не зависят от деятельного человека.

Йод, фтор, кальций и селен

Давайте проиллюстрируем это несколькими примерами, касающимися нашей страны. Например, в Пермском крае отмечается природный дефицит йода, в том числе в воде. Пермская ситуация — не исключение. Почти две трети нашего населения живет в условиях дефицита йода, и ничего хорошего в этом нет. В том же Пермском крае ущерб от недостатка йода в воде исчисляется десятками миллионов рублей.

Напомню, чем чреват дефицит йода, особенно в воде — самом распространенном продукте питания, без которого никто не может обойтись. Следствием дефицита йода являются рост врожденных аномалий у детей, повышенная перинатальная смертность, так называемый эндемический зоб, снижение умственных способностей у детей и взрослых вплоть до кретинизма и даже глухонемота.

Помимо дефицитных по йоду регионов, в нашей стране немало мест, где отмечается недостаток фтора в естественной питьевой воде. Этот фактор обуславливает в таких регионах до 60% заболеваемости детей кариесом. А есть места, где из-за неблагополучия по фтору заболеваемость кариесом достигает ста процентов, и это очень серьезный показатель.

Но есть регионы, где содержание йода и фтора в воде, наоборот, повышено, и это тоже отнюдь не безопасно. Превышение требуемых показателей этих химических веществ в природной воде отмечается в Мордовии, в Ленинградской и Нижегородской областях, в некоторых других российских регионах. А что такое повышенное содержание, например, фтора: это флюороз, полиневрит, отосклеротические изменения костей и так далее. Все эти заболевания — следствие избытка фтора во вроде бы чистой и пригодной для питья воде.

Низкая жесткость воды с пониженным содержанием солей кальция и магния характерна для Петербурга, Волгограда, Мурманской, Архангельской, Псковской и Новгородской областей, Коми и Карелии, что также влечет за собой неприятные последствия для здоровья жителей этих регионов.

Что такое недостаток кальция: это увеличение числа смертельных исходов при различных кардиоваскулярных заболеваниях — таких, как гипертония, коронарная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты и т. д.

Недостаток кальция опасен и для детей: это чревато развитием остеомаляции (недостаточной минерализацией костей), нарушениями развития мышечной ткани, проблемами со свертыванием крови и т. д.

Недостаток в воде магния, селена, железа также опасен — развитием неврологических заболеваний. Избыток в воде этих химических веществ тоже приводит к неприятным последствиям: повышенному риску развития мочекаменной болезни, к другим патологическим состояниям.

Эти примеры ясно показывают, почему качество природной питьевой воды, ее естественный химический состав крайне важны для здоровья населения. Недостаток или избыток различных биогенных элементов в питьевой воде — крайне актуальная проблема для нашей страны. Еще раз подчеркну: йода в воде не хватает двум третям нашего населения, дефицит кальция отмечается на 30-40% территории РФ, недостаток селена ощущают 80-100% россиян.

Зачем нужна бутилированная вода

Появление в последние годы рынка продажи бутилированной воды, естественно, при условии его цивилизованности, — это огромный резерв, причем не только в экономическом плане. За счет этого рынка можно серьезно напрямую влиять на здоровье населения.

Да, мое глубокое убеждение, что многие неблагоприятные для здоровья факторы можно в значительной степени компенсировать посредством специально подготовленной бутилированной воды. Мы должны грамотно использовать это новоприобретенное веяние, чтобы как можно скорее скоординировать усилия медиков и бизнеса в этой области.

Добавление в воду недостающих в различных регионах химических веществ, например, йода, благоприятно скажется на здоровье населения. Это станет важным фактором профилактики различных заболеваний на ранней стадии, улучшит показатели здоровья населения целых регионов.

Региональная коррекция воды — это вопрос не только технический. Нужно воспитывать население, в первую очередь молодое поколение, родителей и детей, побуждая более ответственно относиться к своему здоровью.

На этой стадии может помочь маркировка питьевой бутилированной воды, контроль стадий и объемов ее производства. Считаю это мощным инструментом корректировки здоровья всех категорий нашего населения.

Напомню, есть самостоятельный блок столовых, лечебно-столовых и лечебно-минеральных вод, часть которых назначается для применения врачом. Химический состав этих вод используется как важный лечебный фактор. Считаю, что лечебными качествами можно наделять практически всю бутилированную воду.

Думаю, этот вопрос заслуживает регулирования на всех уровнях: и на уровне гигиенических нормативов, и на поле законодательного регулирования как на региональном, так и на общефедеральном уровне. Вижу здесь огромный резерв увеличения продолжительности и качества жизни, активного долголетия, сохранения здоровья граждан, уменьшения затрат на здравоохранение и — как следствие — экономического роста нашей страны.