Нур-Султан, 2 августа. Западные страны не удается убедить вывести своих военных из Сирии, численность иностранного контингента, в том числе американского, только растет, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В пятницу в столице Казахстана проходит встреча российской и сирийской делегаций. Российскую делегацию возглавляет Лаврентьев. Со стороны Сирии делегацию возглавляет представитель САР при ООН Башар Джаафари.

Силы международной коалиции во главе с США присутствуют в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Поводом для присутствия коалиции служит якобы борьба с запрещенной террористической организацией «Исламское государство»1. На деле же боевики ИГ1 были практически полностью ликвидированы российскими и сирийскими военнослужащими. США и их союзники лишь препятствуют мирному урегулированию стране, поддерживая боевиков.

Президент США Дональд Трамп в конце прошлого года заявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Глава Белого дома сообщил, что победа над ИГ одержана, больше нет необходимости присутствия 2 тысяч американских военных в этой стране. Планировалось, что американские военные покинут Сирию в течение 100 дней, однако контингент США до сих пор остается в стране.

В Пентагоне не скрывают, что оказывают поддержку боевикам в Сирии. Ранее в Вашингтоне подтвердили, что занимаются подготовкой боевиков группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа. Боевикам ставятся задачи проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных формирований. Более того боевики «Магавир Ат-Тауры» терроризируют беженцев в лагере «Эр-Рукбан», где содержатся тысячи сирийцев. За выход из лагеря боевики требуют баснословные суммы, которые не по карману попавшим в лагерь гражданам Сирии. В самом же «Эр-Рукбане» процветает коррупция, насилие, рабство, а люди гибнут из-за антисанитарии и болезней.

1 Организация запрещена на территории РФ.