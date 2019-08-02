Назван топ-10 самых обсуждаемых законов весны 2019 года

Москва, 2 августа. Издание «Парламентская газета» совместно с социальной медиаплатформой «Миртесен» составили топ-10 самых обсуждаемых законов весенней парламентской сессии 2019 года.

В тройку лидеров вошли: закон, приравнивающий дорожно-транспортные происшествия по вине пьяных водителей к убийству, штрафы за оскорбление госсимволов и распространение фейков, а также закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.

Про версии «Парламентской газеты» и «Миртесен», самыми обсуждаемыми законами также стали: закон о надежном Рунете, закон об оказании паллиативной помощи на дому, закон о неприкосновенности пенсий и пособий для взыскания долгов. Популярным стал закон, согласно которому семьи с тремя и более детьми смогут получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, законопроект об обязательной регистрации домашних животных, закон об увеличении сроков для лидеров преступных группировок.

Рейтинг был составлен на основе анализа контента и комментариев интернет-пользователей на платформе.