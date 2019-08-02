Перепись населения впервые пройдет в ДНР в октябре 2019 года

Донецк, 2 августа. Перепись населения впервые пройдет в Донецкой Народной Республике в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития ДНР.

По данным ведомства, перепись населения в ДНР пройдет с 1 по 14 октября 2019 года. Подведение итогов переписи намечено на второй квартал 2020 года. Статистика о численности населения будет использоваться при формировании бюджетов и составлении прогнозов, при разработке государственных программ, в том числе социальной поддержки.

«Данные переписи могут применяться при распределении рынков труда, функционировании жилищно-коммунальной сферы, в промышленности, при составлении бюджета, в транспортной политике, электроэнергетике, в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования», — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что последние данные о численности населения на территории ДНР и ЛНР были составлены на основе справок миграционных служб МВД в 2017 году. По данным главного управления статистики ДНР, по состоянию на 1 января 2017 года на территории республики проживает 2,3 миллиона человек. Численность населения Луганской Народной Республики составляет 1,4 миллиона человек, передает РИА Новости.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.