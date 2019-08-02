РФ рассчитывает на ликвидацию лагеря «Эр-Рукбан» в августе

Нур-Султан, 2 августа. Россия рассчитывает на полную ликвидацию сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в августе. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Что касается ситуации в лагерях «Эр-Рукбан» и «Эль-Холь», то работа здесь продолжается. Мы рассчитываем при поддержке профильных ООНовских структур уже в августе завершить вывод мирного гражданского населения из лагеря «Эр-Рукбан» к местам их постоянного проживания и, соответственно, закрыть вопрос функционирования этого лагеря», — заявил Лаврентьев.

Напомним, 1 августа в столице Казахстана начались консультации сторон в рамках встречи по сирийскому конфликту. Для участия в них в Нур-Султан прибыли представители стран-гарантов астанинского процесса: России, Ирана и Турции. Кроме того, на обсуждениях присутствуют делегации правительства, вооруженной оппозиции и офиса специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии. Российскую делегацию возглавили Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

1 августа сообщалось, что за сутки лагерь «Эр-Рукбан» покинули более 260 беженцев. Всем им оказали медицинскую помощь, а также предоставили предметы первой необходимости и продукты питания. Также ранее стало известно, что Сирия, Россия и ООН обсуждают план эвакуации всех беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» за месяц.