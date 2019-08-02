Эксперт объяснил, почему Япония не откажется от территориальных претензий на Курилы

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил глава исполнительной ветви власти Дмитрий Медведев.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область», — заявил премьер-министр.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что Токио будет и дальше продолжать свою агрессивную риторику, пытаясь таким образом заполучить Курильские острова.

«Это политика, которая проводится на протяжении последних десятилетий. Как были со стороны Японии территориальные претензии к Российской Федерации, так они и будут. Еще раз подчеркну: это системная политика Японии, а не какой-то отдельный демарш или заявление», — рассуждает аналитик.

Военный эксперт добавил, что безопасность Курильских островов надежно обеспечена, а любой, кто попытается захватить их с помощью военной силы, потерпит сокрушительное поражение.

«Единственное, что я могу добавить: на Курильских островах создана самодостаточная группировка российских войск. Там на боевом дежурстве находятся береговые противокорабельные ракетные комплексы, а также зенитно-ракетные комплексы, которые покрывают все воздушное пространство. Поэтому силовым путем либо путем шантажа добиться от России никто ничего не сможет», — подчеркнул Игорь Коротченко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет никому отдавать Курильские острова, а наоборот — сама будет вкладывать деньги в развитие Курил и Дальнего Востока. Также российский лидер неоднократно подчеркивал, что Россия готова продолжить диалог с Японией по вопросу мирного договора.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил.