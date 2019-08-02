Что ждет Россию и США после слома ДРСМД

Военный аналитик Сергей Судаков выразил уверенность, что после слома ДРСМД мир ждет новая гонка вооружений.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter сообщил, что Москва активно рассматривает три сценария развития мировых отношений после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что дальше? Возможны три сценария: статус-кво, новая гонка вооружений, проведение после некоторой паузы переговоров по политическим или правовым мерам с целью смягчения последствий. Какой из сценариев возобладает?» — отметил он.

Утром 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Соединенных Штатов Америки. Комментируя сообщение Ульянова, военный аналитик, профессор академии военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что наиболее вероятным сценарием развития отношений между США и Россией после слома ДРСМД станет гонка вооружений.

«Для начала нужно понять, что такое гонка вооружений в XXI веке? Мы прекрасно помним, что во время холодной войны была система изоляции, идеологическое противостояние, не существовало той поддержки, которую Советский Союз мог бы получать извне. СССР тратил огромные деньги на содержание стран советского лагеря, поддерживал их всячески финансово, но при этом не было понятно, насколько ресурсы СССР были ограничены или же нет. Они оказались ограниченными», — говорит эксперт.

Рассматривая нынешнюю политическую реальность. можно заметить, что США обладают монополией на создание мировой валюты, что позволяет им скупать суверенитет других, менее развитых стран. Это приводит к тому, что бюджет того же Пентагона является самым большим в мире и составляет 750 млрд долларов.

«Военный бюджет России составляет всего 47 млрд долларов, почувствуй разницу, как говорится. Однако новая гонка вооружений будет касаться гонки инноваций — насколько дорого или дешево стоит произвести те или иные инновации? Если они (инновации — Прим. ФАН) создаются более-менее доступно, как это делается в России, то это гонка вооружений, в которой можно выиграть. Но в политике появился новый термин — «принцип достаточности». Согласно этому принципу не нужно делать сотни и десятки тысяч ракет, чтобы друг друга уничтожить. Нам просто можно сказать: стоп, у нас есть принцип достаточности, мы не считаем нужным производить большее количество оружия, военной техники и так далее», — добавил Сергей Судаков.

По мнению собеседника ФАН, приведенный в сообщении дипломата Ульянова сценарий статуса-кво невозможен, он даже не рассматривается всерьез. Соединенные Штаты не для того инициировали слом соглашения, которое удерживало мир от новой гонки вооружений и опасности ядерного апокалипсиса.

«Задача США — разрушение старого мирового порядка любой ценой: привлечением новых союзников, скупкой чужих суверенитетов и т. д. Но вряд ли США смогут это делать долго. В конечном итоге все скатится в новую гонку вооружений, но она будет проходить по принципу достаточности. То есть, по большому счету, США не удастся втянуть Россию в ту гонку вооружений, которая погубила Советский Союз. Так что другие сценарии можно даже не рассматривать», — заключил военный аналитик.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Соединенных Штатов Америки, президент которых заявил о планах выйти из Договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.