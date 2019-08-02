Тегеран напомнил, что договоренности о перемирии в Идлибе не касаются террористов

Нур-Султан, 2 августа. Договоренности о перемирии в сирийском Идлибе не касаются террористов. Об этом заявил старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Иранский дипломат напомнил о Сочинском меморандуме, который был подписан 17 сентября 2018 года.

«Во время нашей встречи было объявлено перемирие в Сирии. Мы согласились продолжить усилия по выполнению Сочинского меморандума. А этот меморандум не позволяет террористам использовать эту возможность (перемирия, прим. ФАН)», — сказал Али Асгар Хаджи.

Напомним, 1 августа в столице Казахстана начались международные консультации сторон в рамках встречи по сирийскому конфликту. В них принимают участие представители стран-гарантов астанинского процесса: России, Ирана и Турции. Кроме того, на обсуждениях присутствуют делегации правительства, вооруженной оппозиции и офиса специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии. Российскую делегацию возглавили специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Ранее сообщалось, что во время переговоров в Нур-Султане сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом. Директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш отметил, что террористы все равно останутся в этом районе, несмотря на договоренности о прекращении огня.