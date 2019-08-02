Зеленский не подписал заявление об отставке главы администрации президента Украины

Киев, 2 августа. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, как и все члены его команды. Президент Украины объяснил, зачем это понадобилось.

«Мы не держимся за власть, — констатировал глава Украины. — Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала: напишем заявления на увольнение».

Он пояснил, что, когда общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными страной задачами, то член команды Зеленского, «не держась за кресло, уйдет в отставку».

Президент уточнил, что он не подписывал заявление Богдана. Он добавил, что при необходимости может продемонстрировать украинцам все заявления на увольнение от членов его команды.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал эту информацию, назвав «ерундой». Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в свою очередь признался, что узнал об этом из публикаций СМИ, а депутат от президентской партии, пожелавший остаться анонимным, объяснил это заявление шуткой Богдана.

Ранее некоторые украинские журналисты предположили, что причиной увольнения мог стать отказ американской стороны согласовать встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента.