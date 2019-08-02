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Зеленский не подписал заявление об отставке главы администрации президента Украины

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Зеленский не подписал заявление об отставке главы администрации президента Украины

Киев, 2 августа. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, как и все члены его команды. Президент Украины объяснил, зачем это понадобилось.

«Мы не держимся за власть, — констатировал глава Украины. — Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала: напишем заявления на увольнение».

Он пояснил, что, когда общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными страной задачами, то член команды Зеленского, «не держась за кресло, уйдет в отставку».

Зеленский не подписал заявление об отставке главы администрации президента Украины

Президент уточнил, что он не подписывал заявление Богдана. Он добавил, что при необходимости может продемонстрировать украинцам все заявления на увольнение от членов его команды.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал эту информацию, назвав «ерундой». Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в свою очередь признался, что узнал об этом из публикаций СМИ, а депутат от президентской партии, пожелавший остаться анонимным, объяснил это заявление шуткой Богдана.

Ранее некоторые украинские журналисты предположили, что причиной увольнения мог стать отказ американской стороны согласовать встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. 

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