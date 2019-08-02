НАТО отреагировала на выход США из ДРСМД

Брюссель, 2 августа. Страны НАТО заявили, что поддерживают укрепление контроля над вооружением после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом говорится в совместном заявлении членов Североатлантического альянса.

«Союзники полностью привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы продолжим поддерживать и укреплять контроль над вооружениями как ключевой элемент евроатлантической безопасности», — следует из текста документа.

В то же самое время страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД, которое в итоге и привело договор к распаду.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, у американской элиты есть «идея-фикс» — сохранить лидерство с помощью методов устрашения, сообщает RT.

Он обратил внимание, что это уже не первый удар США по глобальной безопасности. До этого Штаты вышли из договора по ПРО, а в будущем планируют прекратить действие СНВ-III (договор о сокращении наступательных вооружений).

Ранее США обвинили РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Это и стало формальным поводом для выхода из договора. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».