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Россия, Турция и Иран отвергли попытки создать самоуправление на северо-востоке Сирии

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Россия, Турция и Иран отвергли попытки создать самоуправление на северо-востоке Сирии

Нур-Султан, 2 августа. Россия, Турция и Иран, которые являются странами — гарантами астанинского процесса, отвергли попытки инициатив по созданию самоуправления в курдских районах на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 13-го раунда межсирийских переговоров в Нур-Султане.

«Отвергли все попытки создать новые реалии на земле, под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению», — говорится в документе, который зачитал заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко.

Стороны также «выразили решимость» противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности республики. Кроме того, представители Ирана, России и Турции обменялись мнениями о перспективах проведения международной конференции по вопросам гуманитарного содействия САР.

В пятницу ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран договорились принять практические меры для безопасности населения в сирийском Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 было объявлено о победе в САР над террористической группировкой «Исламское государство»1, запрещенной в России. В настоящее время власти республики занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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