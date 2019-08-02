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Сиротов находится на просмотре в «Урале»

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Сиротов находится на просмотре в «Урале»Москва, 2 августа. Российский полузащитник Владислав Сиротов находится на просмотре в «Урале». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, 27-летний футболист находится в расположении екатеринбургского клуба с начала прошлой недели. Сообщается, что решение о его будущем будет принято в ближайшие дни.

 Сиротов — воспитанник «Зенита», выступал за молодежный состав петербуржцев до 2012 года, после чего перешел в «Тосно». Затем в карьере полузащитника были «Знамя Труда» и «Шинник».

В январе 2017 года футболист вернулся в «Зенит», где выступал за вторую команду. В прошлом сезоне Сиротов выступал за польский «Заглембе». На его счету 11 матчей и два результативных паса за польскую команду. В настоящий момент он находится в статусе свободного агента.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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