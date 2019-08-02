Консульство Ливии обещает выдать журналистам ФАН визы через две недели

Журналисты ФАН готовятся отправиться в страну, чтобы узнать ситуацию с пропавшими соотечественниками. К этой командировке мы готовились загодя. Волноваться начали с момента, когда узнали о вероятной поездке в неспокойную Ливию, да еще и с целью выяснить судьбу задержанных там соотечественников. Поэтому копии необходимых для оформления виз документов высылали в редакцию с некоторым трепетом. И вот долгожданный день наступил!

«Ваши визы готовы, приезжайте, забирайте», — слова клерка из консульского отдела ливийского посольства прозвучали в наших головах походной трубой!

Приятно удивленная такой оперативностью,команда — два корреспондента и переводчик — выдвинулась в Москву из Санкт-Петербурга, Уфы и Луганска. Чтобы в понедельник утром, 22 июля, переступить порог ливийского диппредставительства на улице Мосфильмовской, получить заветные наклейки в загранпаспорта и отправиться в Северную Африку. И первая часть плана была исполнена на «отлично»! Выполнив необходимые «бумажные» формальности и съездив в ближайший фотосалон, мы вручили наши паспорта в руки служителей ливийского МИД и...

«А вы знаете… Визы готовы только для двоих корреспондентов. На вашего переводчика ничего нет». Новость была, прямо скажем, неважная, а куда пропал запрос на переводчика — мы так и не узнали. Просто куда-то исчез. Редакция отсылала документы на всех, но в посольстве просто развели руками:

— Пришлите ещё раз.

— Если сегодня пришлём, когда буде готова виза?

— Думаем, в течение трёх дней!

В экстренном порядке мы попросили редакцию прислать документы на переводчика в посольство ещё раз, не менее экстренно пришлось искать жилье. И вот — документы отправлены, жилье найдено и снято на три обещанных дня... Мы никогда так не ошибались!

Три дня спустя на Мосфильмовской:

— А мы ничего не получали, отправьте ещё раз!

Мы с претензиями звоним в редакцию! Мол, почему не отправили? Оказалось, что отправили все по первому нашему звонку.

Тяжело вздохнули. В голове завелись первые «червячки» сомнений насчет того, что визы мы получим в ближайшие дни. Решили перестраховаться, отправили запрос с нескольких аккаунтов, буквально засыпав почту ливийского посольства этим, уже второй раз внезапно «пропадающим», документом. И тут с нами решил пообщаться лично консул!

Пообщались. Консул Набиль А. Алакури пожаловался, что документы на нашего переводчика они не получали. Мы, в свою очередь, заверили дипломата в том, что запрос был и в том, что сегодня у них вся почта этим запросом забита, и в том, что не найти или потерять его очень сложно. А вдобавок — вручили ему лично в руки еще и распечатанный вариант злополучного запроса.

— Завтра позвоним вам, скажем, что да как! – заверили нас.

Однако, «завтра» нам пришлось звонить самим, напоминать о том, что мы существуем.

— Да-да, сегодня всё будет сделано. Я почту еще не смотрел, но мои помощники должны были посмотреть и переслать ваш запрос в Ливию.

— А долго из Ливии ждать ответа?

— Ну, завтра пятница, у нас выходной. Потом суббота и воскресение, тоже выходные. В понедельник они выйдут на работу... Думаю, во вторник или среду ответят. Ждите, я вам позвоню, когда станет что-то известно…

Понедельник. Русскоговорящая сотрудница посольства заверила нас, что запрос был отправлен и теперь все зависит только от скорости ответа из Триполи. На всякий случай позвонили консулу, он не смог ответить на вопрос, отправлены ли документы на переводчика, сказал, что уточнит и перезвонит.

Вторник и среда. Телефонные звонки консулу — безрезультатны. Решили явиться в посольство лично.

Четверг, 1 августа. Третья неделя мытарств. Мы снова собрались в посольстве.

«Документы мы переслали, но вы знаете, скоро у нас религиозный праздник. В столице сейчас не до документов. Потом три дня выходных. Думаю, не раньше, чем через неделю ответят. Максимум — 10 дней. Я им звонил, спрашивал, мне сказали, что обязательно сделают сразу после праздника», — сообщили в посольстве.

Ну, что ж… Поздравили с наступающим. Слов у нас уже не было. Просто вспомнили нехорошим крепким русским словом извечное арабское «букра» (завтра), помянули восточную неторопливость и поехали по домам, ждать, когда ливийцы созреют и все же перейдут от слов к действиям. Недели через две улетим. Может быть. Если Всевышнему будет угодно. Иншалла.