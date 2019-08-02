Нур-Султан, 2 августа. Страны — гаранты астанинского процесса — Россия, Турция и Иран — договорились принять практические меры для безопасности мирного населения в сирийском городе Идлибе, в котором объявлено перемирие. Об этом говорится в декларации по итогам 13-й международной встречи астанинского формата по Сирии​​​.

РФ, Турция и Иран предпримут меры для безопасности мирных жителей Идлиба в Сирии. В документе говорится, что стороны готовы совместно предпринять конкретные меры на основе предыдущих соглашений, чтобы обеспечить защиту мирного населения в соответствии с международным гуманитарным правом. Кроме того, Россия, Иран и Турция будут добиваться обеспечения полной безопасности военного персонала стран — гарантов, который присутствует внутри и вне зоны деэскалации Идлиб.

Как пишет РИА Новости, делегации также выразили сожаление в связи с жертвами среди гражданского населения в Идлибе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости довести борьбу с терроризмом в Идлибе до конца. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос сирийского урегулирования продвигается медленнее, чем хотелось бы, в связи с проблемами, которые трудно было предвидеть. На данный момент основным очагом терроризма в Сирии является Идлиб, где действуют боевики запрещенного в РФ бандформирования «Джебхат ан-Нусра»1.

Напомним, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты в Идлибе. Кроме них, в провинции остаются более десятка разных преступных формирований. По разным данным, в Идлибе орудуют около 30 тысяч боевиков, многие из которых — иностранные наемники.

Президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган — провели 14 февраля в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита заявил, что нельзя мириться с действиями террористов в провинции Идлиб: необходимо предпринять меры для ликвидации этого террористического очага.

В связи с этим Путин предложил рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран смогут сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага. Также президент РФ заявил, что Москва ожидает более активных действий от ООН и других международных организаций по оказанию помощи народу Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.