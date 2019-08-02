ДРСМД прекратил действие по инициативе США. События дня. ФАН-ТВ

Выход из ДРСМД Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращено. Сегодня об этом печальном, но ожидаемом исходе объявил российский МИД. Соглашение, подписанное еще в 1987 году, утратило силу по иницитиве США — еще полгода назад американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В частности, претензии Штатов связаны с ракетами комплекса «Искандер», чья дальность якобы нарушает условия договора. Впрочем, Россия все обвинения категорически отвергла и в ответ на выход США тоже приостановила участие. Последние формальные процедуры завершились сегодня со стороны Вашингтона. В то же время Трамп уже намерен заключить новую сделку по контролю за вооружением, но ее содержание пока остается загадкой.

Взрывы в Таиланде Неспокойное утро выдалось сегодня в столице Таиланда. Серия взрывов прогремела у правительственных зданий и в метро Бангкока. Об этом сообщило Посольство России в королевстве. Как уточняют СМИ, сработало не менее семи бомб малой мощности. Пока известно, что пострадали не менее двух человек, а вот об арестах и задержаниях ничего не сообщалось — сейчас несколько районов столицы оцеплены. Премьер-министр страны Прают Чан-Оча резко осудил «атаку на мир» в Таиланде, но кто за ней стоит — не ясно. Российские дипломаты настоятельно советуют нашим гражданам в Таиланде сохранять бдительность в общественных местах.

ДТП в Ставрополье Стали известны новые подробности смертельной аварии на Ставрополье. Вероятным виновником ДТП, в котором погибли пять человек, стал водитель грузовика Renault, а не автобус Shenlong, как сообщалось ранее. Предполагается, что машины столкнулись на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь», когда фура вылетела на встречную полосу. Впрочем, оперативники с окончательными выводами еще не торопятся: «Достали карту из видеорегистратора автобуса, ее посмотрели. Предварительная причина аварии — выезд водителя фуры на встречную полосу. Но пока мы точно ничего говорить не можем. Есть столкновение, а его виновника и причины определят следствие и суд», — заявила Юлия Куземская, пресс-секретарь УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю. Число пассажиров грузового Renault не называется, а на борту Shenlong, выполнявшего рейс из Волгограда в Ставрополь, находились 23 человека. В общей сложности пострадали около 20. Сейчас по факту ДТП идет доследственная проверка.