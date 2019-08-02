Медведев распорядился изымать технику у черных лесорубов

Москва, 2 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о конфискации техники у черных лесорубов.

«Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем любая техника — изымались, то есть, конфисковались в доход бюджета», — отметил он на встрече с журналистами.

Конфискация будет осуществляться в том же порядке, что и у браконьеров, занимающихся незаконной добычей рыбы. Глава правительства подчеркнул, что проблема незаконных вырубок леса действительно носит масштабный характер в России. Что же касается возможной причастности черных лесорубов к пожарам в Сибири, то это еще предстоит выяснить правоохранительным органам, сообщает «Царьград».

Ранее уже высказывались предположения о том, что причиной пожаров могли стать поджоги, устроенные черными лесорубами, чтобы скрыть следы своего преступления. Такую версию, в частности, озвучивал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В то же время политик не стал исключать и других вариантов — жару, отсутствие дождей и даже применение лазеров из-за рубежа.

Напомним, что ранее власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, не менее 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Медведев поручил сибирским губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.