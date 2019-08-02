Экс-премьер Украины оценил решение Зеленского сделать из Кличко «английскую королеву»

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не может оказывать влияние на происходящие в нем процессы.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — задался вопросом градоначальник.

Кличко подчеркнул, что он не может контролировать бюджет столицы и реализацию проектов, с которыми он шел на выборы.

Киевский градоначальник отметил, что собирается отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он «в понимании людей несет ответственность за все, что происходит в Киеве».

Неадекватным человеком считает нынешнего мэра Киева бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров.

«Кличко ничем не управлял. Он в этом сам признался на встрече с главой администрации президента Андреем Богданом. На этой встрече он сказал, что ничем не управляет. Он полный дурак. Поэтому он запустил Киев, его нужно гнать. Но при этом необходимо расследовать его злоупотребления, касающиеся разворованного бюджета и т. п. Поэтому все правильно делает новая администрация Зеленского, так как эти действия соответствуют Закону «О столице». Это право президента дать свои полномочия избранному мэру. А президент может вместо мэра назначить главу администрации — у нас такое не раз бывало. Поэтому этому дураку нужно читать законы, а не выступать», — заявил Азаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Закон «О столице» гласит, что глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Тем не менее по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.

Виталий Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7% голосов. Через месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.