СБУ назвала число пропавших без вести в Донбассе

Киев, 2 августа. Более 250 человек пропали без вести в Донбассе, сообщили в Службе безопасности Украины.

В Киеве подсчитали количество человек, которые находились в Донбассе и о судьбе которых по настоящее время ничего неизвестно, передает RT.

«В Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — сообщили в пресс-службе СБУ в эфире телеканала «112. Украина».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать новое руководство страны. Киев в ответ начал силовую операцию на юго-востоке.

Позже стороны конфликта при содействии России, Франции и Германии заключили минские соглашения, которые призваны урегулировать кризис мирным путем. Однако украинская сторона не выполнила практически ни единого пункта этого договора.

Обстрелы со стороны ВСУ в ДНР и ЛНР продолжаются по настоящее время. Например, накануне солдаты Вооруженных сил Украины выпустили две мины по населенному пункту Куликово, расположенному на юге Донецкой Народной Республики.

По данным ООН на январь этого года, за время гражданской войны на Украине в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. Отдельно аналитики ООН отмечают, что ранения получили в ходе вооруженных столкновений на юго-востоке около 30 тысяч человек.