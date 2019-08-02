В Госдуме рассказали об ответе Шойгу на антироссийскую политику США после выхода из ДРСМД

Министерство иностранных дел России напомнило, что 2 августа по инициативе США прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Госдуме рассказали, как на это отреагирует министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ДРСМД был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года. Стороны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Благодаря этому закончилась гонка вооружений между двумя ядерными державами.

Однако в октябре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из ДРСМД, потому что Москва якобы его не соблюдает. В ответ на это Россия объявила о приостановке своего участия в ДРСМД.

Как заметил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, выйдя из ДРСМД, США окончательно встали на позицию милитаризации в международной повестке. Гонка вооружений, которую искусственно провоцируют США, чтобы «разорить Россию», грозит империи гибелью, предостерегает депутат.

«Вашингтон во всех вопросах предпочел занимать позицию силы. Потому что американцы не умеют договариваться, учитывая интересы своих партнеров, они не могут вести диалог в русле мирных соглашений и выполнять взятые на себя обязательства», — считает Шерин.

Парламентарий говорит, что разброс американских военных баз по всему миру — это еще одно доказательство милитаризации политики США.

«Соблюдение ДРСМД для Вашингтона неприемлемо, потому что расстояние от существующих американских военных баз до российских границ не подпадает под этот договор. Фактически американцы сначала нарушили сделку, а потом вышли из нее, обвинив нас в том, что мы якобы что-то делаем вопреки договоренностям. Конечно, Россия в ответ приостановила свое участие в ДРСМД. Это двусторонний договор, одна сторона в нем оставаться не может», — заметил первый зампредседателя думского комитета по обороне.

По мнению Шерина, в новом договоре, контролирующем ядерные вооружения, помимо США и России должен участвовать Китай, однако Пекин пока отказался присоединяться к сделке.