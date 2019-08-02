Треть заявленных участников незаконного митинга в Москве оказались ботами Facebook

Москва, 2 августа. Так называемые «оппозиционеры», которые призывают москвичей выйти на незаконный митинг 3 августа, специально занимаются накруткой ботов на страницах, где якобы отмечаются желающие принять участие в несанкционированном публичном мероприятии в Москве.

Напомним, сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых не допустили до выборов в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, призывают горожан выйти на незаконный митинг 3 августа. Организаторы назвали его «прогулкой по Бульварному кольцу». По их словам, на несанкционированное мероприятие выйдет намного больше людей, чем было на согласованном митинге 20 июля (по данным МВД, 12 тыс. человек). Соратники Навального уверяют, что в соцсетях «отметилось уже больше 26,6 тысяч человек». Ruposters рассказал, как же формируется массовка перед несанкционированным митингом 3 августа.

Правая рука Навального и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила о якобы массовости на незаконном митинге в субботу, объяснив это наличием почти трех десятков тысяч человек в группах в соцсетях. Аналогичное сообщение оставил в своем микроблоге и сценарист Олег Козырев.

И Соболь, и Козырев пытаются создать иллюзию массовости незаконного митинга, суммируя тех, кто заявил о своем желании пойти на него и тех, кто просто интересуется несанкционированным мероприятием. Так, в группе в соцсети Facebook заявили, что пойдут на митинг «оппозиции» 5,9 тысяч человек, а «интересуются событием» 13 тысяч, еще 19 тысяч «приглашены», то есть получили уведомление от друзей. Странно, что сторонники Навального не видят разницу между интересом и намерением прийти на публичное незаконное мероприятие.

Если внимательно посмотреть на состав группы в Facebook, то можно понять, что слова Соболь совсем не отражают реальную картину: есть явные признаки накрутки участников с помощью купленных ботов. По данным Ruposters, более трети всех аккаунтов в группе — это боты. На страницах некоторых пользователей нет совершенно никакой информации, фотографий или какого-либо намека на реально существующего человека.

Издание подчеркивает, что подобной тактикой очень часто пользуются политтехнологи: показывая мнимую многочисленность, они пытаются зарядить сторонников позитивными эмоциями и демонстрируют, что якобы тысячи людей не боятся нарушать законодательство. Кроме того, активную роль играют и сами боты. Они приглашают друг друга посетить несанкционированный митинг, искусственным образом увеличивая число приглашенных.

Интересно, что накрутка — не такой сложный процесс. Например, за две тысяч ботов на специальных сайтах запрашивают от 3 до 15 тысяч рублей. К тому же, примечательно, что на предыдущем незаконном митинге в субботу принимали участие граждане из других регионов. Скорее всего, аналогичная ситуация сложится и 3 августа. Об этом свидетельствуют многочисленные посты в группах с просьбой помочь добраться до столицы. Подписчики также проявляют открытую агрессивность, призывая нарушать правопорядок и устраивать погромы, жечь покрышки и перекрывать движение.

Получается, что количество людей, которые заявили, что им интересен митинг, сильно преувеличено, а цифры искусственно подняли IT-команды организаторов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова осудила так называемых «оппозиционеров» за призывы к незаконным митингам 3 августа. Она призвала их не устраивать несанкционированные публичные мероприятия ради собственных интересов и «не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей».

Напомним, сторонников скандального блогера Алексея Навального не допустили в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, после чего они начали активно призывать москвичей выйти на незаконные митинги. Последний прошел 27 июля. Соратники Навального вели себя очень агрессивно и вызывающе, провоцировали правоохранителей. Однако полицейские не реагировали на выходки дебоширов и максимально аккуратно выполняли свою работу — обеспечивали безопасность граждан.

Следующий несанкционированный митинг «оппозиционеры» планируют на 3 августа. МВД по Москве призвало горожан не принимать в нем участие ввиду его незаконности. В ведомстве заявили, что «столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан».