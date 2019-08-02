Суд заключил под стражу троих фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Москва, 2 августа. Пресненский суд Москвы заключил под стражу троих фигурантов дела о массовых беспорядках, которые устроили провокаторы во время незаконной акции 27 июля.

Первым отправленным под арест фигурантом стал Иван Подкопаев. Ему предъявлено обвинение по второй части статьи 212 Уголовного кодекса РФ (Участие в массовых беспорядках). В СИЗО он останется до 27 сентября. Подкопаев принес на незаконную акцию перцовый баллончик, нож, молоток и противогаз.

Второй арестованный — Кирилл Жуков. Он, как и первый фигурант, пробудет за решеткой до 27 сентября. Следователи ходатайствовали о заключении Жукова под стражу, поскольку иначе он мог уничтожить доказательства и передать информацию неустановленным участникам массовых беспорядков. По версии следствия, во время несанкционированной акции Жуков пытался поднять забрало шлема одного из бойцов Росгвардии. Сам сотрудник, который был признан потерпевшим, расценил произошедшее на незаконном митинге как провокацию, сообщает РИА Новости.

Третьим отправившимся в СИЗО фигурантом стал Самариддин Раджабов. Во время незаконного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею.

Напомним, организаторы несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, пытаются оказать давление на Мосгоризбирком, который на законных основаниях отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы лиц, предоставивших подписи с большим количеством брака. При этом участники незаконного митинга, который заявлялась как «мирная акция», атаковали правоохранителей, используя перцовый баллончик и бутылки. Полиция же предпринимала все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность москвичей и туристов.

После незаконного митинга Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, организаторы которых могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.