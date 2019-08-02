«Туполев» готовит замену устаревшему военному транспортнику Ан-12

Москва, 2 августа. Российское авиационное конструкторское бюро «Туполев» планирует создать новый средний военно-транспортный самолет, который заменит устаревший Ан-12. Об этом в пятницу заявил гендиректор «Туполева» Александр Конюхов, выступая по случаю празднования 70-летия Жуковской летно-испытательной базы.

По его словам, помогать бюро в этой работе будет Авиационный комплекс им. Ильюшина. В настоящее время он трудится над созданием реактивного самолета Ил-276. Пока что проект находится на стадии проектирования.

Конюхов добавил, что помимо военного транспортника «Туполев» планирует сконструировать сверхзвуковой пассажирский самолет нового поколения, а также запустить до конца года станции по обслуживанию самолетов Ту-204 и Ту-214.

О работе над созданием сверхзвукового пассажирского лайнера в «Туполеве» рассказали еще в сентябре прошлого года. Предполагается, что самолет будет рассчитан на 30 человек и развивать скорость в 1,4-1,8 Маха.

Ан-12 поступил на вооружение ВВС России в 1959 году. Самолет собирался сразу на трех заводах — в Иркутске, Воронеже и Ташкенте. Воздушное судно применялось в основном в военных целях — для перевозки военной техники и десантников, однако нашло применение и в других сферах. Например, Ан-12 использовался для грузовых перевозок, а также в поисково-спасательных операциях.