Финляндия ужесточила «шенген» россиянам. Мир за неделю. ФАН-ТВ

США вышли из ДРСМД США заскучали по гонке вооружений. По крайней мере, об этом просто кричат их действия. Вашингтон официально вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, эпохальный документ на излете холодной войны подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. И кто же виноват в безвременной кончине договора, который верой и правдой защищал две сверхдержавы от уничтожения? Семь бед — один ответ. По версии советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, разумеется, Пекин и Москва. Китай, не связанный никакими договорами, в последнее время активно разрабатывал подобное оружие средней дальности. По логике Штатов, остановить восточную угрозу может лишь «всесильный» Пентагон. А прожорливое оружейное лобби требует ударной дозы финансирования. Россию Белый дом обвиняет по обыкновению во всех смертных грехах. Дескать, неугомонные русские выдают на-гора баллистические и гиперзвуковые системы, а дальность ракет военного комплекса «Искандер» так и вовсе якобы превышает 500 км, что запрещено. Кремль голословные обвинения категорически отверг — более того, уличил сами США в несоблюдении правил игры. Американцы стахановскими темпами наращивают свою стратегическую и ядерную массу, словно бодибилдеры перед своими чемпионатами. «С 90-х годов Соединенные Штаты в целях испытаний своей системы ПРО применяют, так называемые ракеты-мишени, которые по своим тактико-техническим данным практически идентичны средствам средней дальности, запрещенным по договору», — говорит Сергей Рябков заместитель министра иностранных дел России. В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении неравноправного договора. А Вашингтон по-прежнему подливает бензина в огонь, отказываясь продлевать с Россией и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок его действия истекает через пару лет. Кажется, Новый Свет действует по принципу: разрушить все до основания, а затем… Дональд Трамп уже заявил, что «затем»: Вашингтон намерен заключить доселе невиданную сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. «Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — заявил Дональд Трамп, президент США. Детали пока еще виртуального соглашения не разглашаются. Но, принимая во внимание риторику американских «ястребов», Вашингтон намерен оттянуть одеяло на себя, пытаясь взять под контроль весь российский ядерный арсенал, в том числе и тактические боезаряды. Что ж, мечтать не вредно.

Стрельба в США Тем временем простые американцы тоже не готовы сказать «Good bye!» оружию. Ежедневные горячие новости о кровавых стрелках в разных точках страны буквально оглушили США на этой неделе. Сначала кровавое воскресенье — один человек погиб, минимум 11 пострадали в Нью-Йорке, неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Бруклине. СМИ сообщают, что преступник действовал в одиночку. Какой бес в него вселился — неясно. Инцидент вызвал массовую панику, на месте ЧП оперативники нашли оружие, а вот сам палач, словно сквозь землю провалился. В тот же день на другом конце Штатов, в Калифорнии, неадекватный охотник за человеческими жизнями навел ужас на город Гилрой, где проходил ежегодный чесночный фестиваль для поклонников кулинарии. Посетитель-оборотень открыл безжалостную беспорядочную стрельбу по гостям праздника. Погибли шестилетний мальчик и 13-летняя девочка из Сан-Хосе, 20-летний житель Нью-Йорка. По меньшей мере, ранены 15 человек. Подоспевшие полицейские застрелили нападавшего. Им оказался 19-летний Сантино Уильям Леган, по словам его школьной учительницы, типичный «тихоня». И уже на следующий день эхом страшных событий стала новая публичная расправа, на сей раз в северном Миссисипи. Стрелок орудовал в супермаркете Walmart. Два человека погибли, был ранен полицейский. Мотивы преступника так и остались загадкой — карателя убили на месте ЧП. Аналогичными происшествиями пестрят криминальные сводки Соединенных Штатов вот уже несколько лет. В среднем стрельба с многочисленными пострадавшими происходит в Америке, как по нотам, чаще раза в день. Эти цифры десятикратно выше, чем в других развитых странах. Злоумышленники устраивали бойни в церквях, школах, ночных клубах, торговых центрах. После прошлогодней трагедии во Флориде, где жертвами 19-летнего стрелка стали семнадцать школьников, Дональд Трамп решил излечить страну, где легально торгуют оружием, от стрелковой проказы. Правда, предложения, мягко говоря, вызвали усмешку оружейного лобби. Для повышения безопасности хозяин Белого дома призвал вооружать учителей и пересмотреть возрастные критерии для приобретения «пушек» и «стволов». Вот такая гонка вооружений на бытовом уровне. Трамп против отмены поправки к американской конституции, гарантирующей свободный доступ к оружию. Еще бы, «особенности национальной охоты» в США — местный колорит. Не удивительно, что почти половина зарегистрированных оружейных запасов в мире принадлежит населению Нового Света. Пока кровавая летопись дикого Запада пополняется, лидер американской нации после очередной массовой стрельбы попросил народ помолиться за жертв трагедии.

Арест российского танкера «Победа» на приколе: российский танкер Nika Spirit арестовали киевские власти. Ранее судно задержали в порту Измаил сотрудники Службы безопасности Украины. Их терзали смутные сомнения: уж не замаскированный ли это танкер Neyma? Тот самый, что заблокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Поменял, дескать, «конспиратор» имя, и снова на плаву. Доморощенные киевские детективы во всем видят подвох, потому что у самих рыльце в пушку: ну кто, скажите на милость, устроил морскую провокацию, чтобы пану Порошенко рейтинг перед выборами поднять? Но украинские «Эркюли Пуаро», ничтоже сумняшеся, провели на российском судне незаконные обыски, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили, но позже команда в полном составе вернулась в Россию. В нашем МИД сообщили, что Москва будет следить за судьбой «узницы порта Измаил». Оспаривать решение Киева об аресте судна Nika Spirit должен его собственник. А вот политологи читают между строк: по мнению большинства аналитиков, этот «морской бой» — не столько провокация украинских силовиков против Кремля, сколько камень в огород новой власти страны. «Если россияне начнут активные действия, то это крайне негативно повлияет на переговоры президентов РФ и Украины. А тут, вроде бы, есть потепление отношений, и обе стороны надеются как-то договориться. В любом случае СБУ и военная прокуратура Украины должны объяснить, что они намерены делать дальше», — считает Денис Богуш украинский политолог. Незалежная, видимо, лелеяла надежду использовать эту мутную ситуацию для возвращения своих 24 моряков, задержанных за то самое вторжение в Керченском проливе. По крайней мере, поначалу все выглядело, будто Киев берет в заложники 15 россиян для последующего обмена. Однако российские власти на такой вариант, судя по всему, изначально смотрели скептически. На этой неделе в Херсонскую область отправилась лишь собака злополучного экипажа Джесси. Все восемь месяцев она провела в Керчи. Ее хозяевам, обвиненным в незаконном пересечении границы России, 17 июля продлили срок ареста на три месяца. «Керченская одиссея» продолжается.