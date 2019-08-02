Почти 340 «мертвых душ» нашли в подписях 22 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Москва, 2 августа. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ».

Горбунов подчеркнул, что подделка документов во время подписной кампании является исключительно ответственностью сборщика и кандидата.

«У 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших, — констатировал председатель Мосгоризбиркома. — Мне очень понравилось вчера на рабочей группе в Центральной избирательной комиссии, когда [заместитель председателя Центральной избирательной комиссии] Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственные органы».

Он добавил, что у 29 кандидатов, которые планировали участвовать на выборах в Мосгордуму, обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей с несуществующими паспортами.

Напомним, регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась 5 июля. Сторонники блогера Алексея Навального устроили скандал из-за того, что им было отказано в участии в выборах. Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие призывали людей к беспорядкам и выйти на несанкционированные митинги.

Они старались не акцентировать внимание на том, что отказ в регистрации на выборы был законным — у всех был превышен порог сфальсифицированных документов в подписях. О мошенничестве кандидатов Навального стало известно еще в ходе подписной кампании: например, в одной из московских квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за Соболь. В это же время сын покойной москвички обнаружил в списках сторонников Соболь свою мать.

Всего на выбора были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября.