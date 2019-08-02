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ФСБ предотвратила атаку террористов на воинскую часть под Владимиром

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ФСБ предотвратила атаку террористов на воинскую часть под Владимиром

Владимир, 2 августа. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые планировали совершить нападение на воинскую часть.

Как сообщили в местном управлении ФСБ, в операции принимали участие также сотрудники ведомства из Рязанской области. 

Задержанные участники террористической ячейки намеревались воспользоваться помощью сообщников и завладеть оружием и боеприпасами. К настоящему моменту неизвестно, сколько человек задержано. Однако, по последним данным, руководил преступниками местный житель 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Татарстане, в ходе операции были задержаны двое террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Представитель следствия на заседании в Вахитовском суде Казани сообщил, что обвиняемые в подготовке теракта двое таксистов из Нижнекамска — Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов — планировали массовое отравление сотрудников силовых структур.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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