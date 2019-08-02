Южная Корея ответит Японии на ограничение торговли

Сеул, 2 августа. Южная Корея намерена ограничить торговлю с Японией и ужесточить контроль за экспортом, заявил в пятницу заместитель премьер-министра страны Хон Нам Ги. Это стало ответом на решение Японии исключить Южную Корею из числа стран, которые получали японские высокотехнологичные компоненты по упрощенной схеме.

«Наша страна также намерена исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров. Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом», — отметил чиновник.

Напомним, что законодателем моды на торговые войны стал президент США Дональд Трамп, чья предвыборная компания строилась на восстановлении американской экономики. Сперва хозяин Белого дома обвинил Китай в нечестной торговли и краже американской интеллектуальной собственности, что стало поводом для введения пошлин на китайские товары. Затем американский лидер ввел пошлины на товары из стран Евросоюза, заявив, что европейцы «обдирают» Соединенные Штаты еще сильнее, чем Китай.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, спор США и Китая грозит ухудшением экономической активности всему миру, в том числе и России. Торговые войны могут привести к снижению товарооборота, сокращению потоков капитала и инвестиций и падению спроса на глобальные товары.