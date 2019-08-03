В Госдуме предложили изменить нормативы пожарной безопасности. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Пожарная безопасность Лесные пожары в Сибири на этой неделе вызвали широкой резонанс. На борьбу со стихией бросились все: МЧС, военные, депутаты и общественность. Огонь уже охватил в России площадь около 3 млн га, регионы окутал густой дым. «Лесное бедствие» усугубляется засушливой погодой, хотя свою роль, возможно, сыграл человеческий фактор. Оперативники возбудили уголовное дело о халатности против чиновников из Минлесхоза Красноярского края. А вот депутаты Госдумы уже предложили изменить нормативы пожарной безопасности. Впрочем, подробнее этот вопрос они еще обсудят в ходе осенней сессии парламента — она стартует 27 августа.

Вторая волна паводков Не только огнем, но и водой — на восток России перекочевала и другая стихия. Вторая волна паводков захлестнула Иркутскую, а следом Амурскую область и Хабаровский край. Под воду ушли не меньше сотни жилых домов. Уже по дурной традиции, стихия разбушевалась в Тулуне, где население страдает от наводнений весь последний месяц. На этой неделе река Ия, которая протекает через город, поднялась на 11 м (при критической отметке в 7 м), хотя в последние дни уровень воды все-таки начал снижаться. На Дальнем Востоке и в Иркутской области эвакуировали больше трех тысяч человек. Точных прогнозов о том, когда же паводки, наконец, отступят, синоптики пока не дают.

Отказать в регистрации «Кандидаты в кандидаты» на предвыборной гонке в Мосгордуму, судя по всему, прибыли к финишу. Столичный горизбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказы в регистрации. Единственным, чью претензию комиссия в итоге приняла, оказался кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин — ему вернули 203 ранее забракованных подписи, с небольшим запасом их хватает для регистрации. А вот другим «отказникам» сейчас даже грозит уголовное преследование, среди прочих так называемая «команда Навального». Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и других сторонников блогера не допустили к выборам из-за нарушений с подписями, которые обернулись массовыми беспорядками в Москве. Несостоявшиеся депутаты уже попали под стражу за организацию незаконных митингов.

«Ипотечные каникулы» 31 июля в России вступил в силу закон о так называемых «ипотечных каникулах». Теперь заемщик, который оказался в тяжелой ситуации, например, потерял работу, сможет взять паузу в обслуживании кредита. При этом банк не введет против него штрафные санкции. Услугой можно воспользоваться, если сумма такого кредита не превышает 15 млн рублей. Заемщик получит шестимесячный льготный период, во время которого сможет приостановить выплаты по ипотеке или сократить их размер.

ДТП в Ставрополье Пять человек стали жертвами страшного ДТП в Ставропольском крае. По предварительным данным, в Апанасенковском районе на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь столкнулись автобус Shenlong и грузовик Renault. Водитель фуры, по одной из версий, вылетел на встречную полосу. В тот момент автобус перевозил 23 человек из Волгограда в Ставрополь — из них пострадали не менее 14, а один из пассажиров попал в реанимацию. В течение нескольких часов движение по трассе было затруднено. Оперативники в свою очередь с выводами пока не торопятся и выясняют все детали произошедшего.

Террористы задержаны Беспокойная неделя выдалась и в Татарстане. Суд арестовал двух россиян, обвиняемых в подготовке теракта — силовики ФСБ задержали их с поличным в Нижнекамске, изъяли взрывчатку и детали самодельных бомб. По версии следствия, радикалы, под влиянием запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», вели пропаганду среди местных жителей, склоняя их к терроризму. Целью боевиков были несколько государственных объектов, причем к диверсии радикалы готовили даже похищение сотрудников ФСБ и МВД, чтобы получить служебную информацию. Но вместо этого до 29 сентября экстремисты пробудут в СИЗО, после чего их арест, возможно, продлят снова.