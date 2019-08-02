Помпео объявил о выходе США из ДРСМД

Вашингтон, 2 августа. США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил госсекретарь Штатов Майк Помпео в своем Twitter.

«2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его», — написал Помпео.

Напомним, США объяснили свой отказ выполнять условия ДРСМД, ссылаясь на некие нарушения со стороны России, сообщает «Царьград». Москва отвергла обвинения, указав на тот факт, что на счету как раз американской стороны действия, которые идут в разрез с договоренностями, заключенными в 1987 году. Кроме того, Вашингтон не представил никаких доказательств, подтверждающих нарушение условий ДРСМД российской стороной. В Минобороны РФ обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее отметил, что договор обеспечивал безопасность не только для России и США, но и для всего мира. Решение Вашингтона он оценил как «неразумное и ставящее мир на порог гонки вооружений и новых вызовов».

Член Совета Федерации Игорь Морозов в комментарии RT сказал, что выход из ДРСМД — в большей степени позиция президента США Дональда Трампа, который еще «на этапе своего прихода в Белый дом говорил о невыгодности международных договоров по безопасности», в которые вовлечены Штаты.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта 2019 года. При этом, российский лидер подчеркнул, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США, передает НСН. Напомним, ранее МИД РФ объявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США.