Сергей Миронов в День ВДВ признался, что служба сделала из него мужчину

Москва, 2 августа. День Воздушно-десантных войск отмечают в России 2 августа. Депутат Государственной думы, гвардии старший сержант ВДВ Сергей Миронов передал поздравления всем, кто причастен к этому празднику. Также он рассказал «ПолитЭксперту», какой опыт приобрел за время службы.

Сергей Миронов проходил службу в армии СССР с 1971 по 1973 год в Гайжюнае, Литва. Затем был 337-й гвардейский парашютно-десантный полк в городе Гянджа Азербайджанской ССР. Все обучение и тренировки проходили на основе преодоления невозможного.

За годы прохождения службы Миронов осуществил 25 прыжков с парашютом. Эти подвиги он вспоминает как мужественные и смелые поступки.

«Для меня служба в ВДВ стала настоящим испытанием, которое сделало из юного неопытного парня настоящего мужчину. Научила меня мужской дружбе, способности правильно реагировать при стрессовой ситуации, быстро принимать решения», – сказал Сергей Миронов.

Депутат уточнил, что ВДВ – самый мобильный и оперативный род войск, который проявил свою незаменимость в Афганистане, Чечне, Сирии и других «горячих точках». Миронов отметил, что в настоящее время воздушно-десантные войска активно перевооружаются, оснащаются техническими новинками, отрабатывают новые тактические ходы.

«Офицеры квалифицированные, подготовка отменная, а самое главное – в сегодняшних молодых солдатах жив дух десантника», – отметил он.

Миронов передал поздравления своим сослуживцам и тем, кто воевал в Великую Отечественную войну, воевал в других опасных точках, а также молодым людям, которые только решили служить в ВДВ.