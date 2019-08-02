Россиян предупредили об угрозе стать «заложниками» турецких отелей

Москва, 2 августа. Несмотря на рекордную посещаемость турецких курортов российскими туристами, отдыхающие все чаще сталкиваются с низким сервисом и неуважением в этой стране. Об этом рассказал генконсул России в Анталье Олег Рогоза.

«Россияне к нам обращаются круглый год. Встречаются и проблемы, которые мы не всегда можем решить. Речь идет, прежде всего, об уровне услуг в отелях. Эти претензии относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством», — отметил он.

При этом, как ни парадоксально, довольно часто жалобы приходят на дорогие пятизвездочные отели, в которых качество услуг заметно отличается от того, что заявляли в рекламе. Кроме того, нередки случаи, когда туристы бронируют один отель, а заселяют их в другой.

А в некоторых случаях дело доходит даже до открытого конфликта и откровенной враждебности со стороны персонала. Так, например, один из российских путешественников рассказал порталу News.ru, что во время отдыха в Кемере он фактически стал заложником турецкого отеля. Администрация решила, что у мужчины есть задолженность на 40 долларов и отключила его карту, лишив возможности попасть в свой номер. В итоге турист оказался в безвыходном положении. Отстоять свои права он не мог, поскольку ни руководство отеля, ни полиция, ни туристическая полиция не вняли его доводам. Оплатить нарисованный долг мужчина тоже был не в состоянии, так как кошелек со всеми деньгами оказался в заблокированном номере. При этом в какой-то момент управляющий подключил к конфликту охрану, которая не позволяла россиянину покидать территорию отеля.

Эксперты советуют российским отдыхающим отстаивать свои права в подобных ситуациях, но обращаться не в местную полицию, а к туроператору, Ростуризм или в Роспотребнадзор. При этом желательно снабдить свою жалобу фотографиями и видеозаписью, которые доказывают факт нарушения.