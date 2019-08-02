Политолог предложил освободить задержанных в Ливии россиян при помощи военных

Политический аналитик Руслан Осташко высоко оценил усилия Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) по освобождению россиян из ливийского плена.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что давление на Триполи со стороны международного сообщества в деле освобождения захваченных граждан России начало приносить свои плоды.

«Ливия начала процесс освобождения наших соотечественников из плена. Сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков, которые томились в заточении целых три года!» — рассказал он.

В общей сложности в Ливии были задержаны четверо россиян, причем двое из них являются сотрудниками Фонда. Для привлечения внимания иностранных дипломатов и мирового сообщества к указанной теме глава организации и его коллеги использовали все имеющиеся возможности. Так, 22 июля во время пресс-конференции «Политический терроризм Триполи: взгляд из России» они активно обсуждали проблему и искали пути ее решения.

Кроме того, в минувший понедельник глава Фонда прилетел в Берлин, где выступил на форсайт-сессии «Африка 2040: образ будущего». Во время мероприятия он призвал международную общественность оказать давление на Ливию для освобождения задержанных россиян. Это и принесло результаты: власти Триполи отпустили двух задержанных ранее моряков. Тем не менее в ливийском плену остаются еще двое россиян — социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али Суэйфан.

«Открыто занимаясь социологическими исследованиями, наши коллеги были обвинены во «вмешательстве» в выборный процесс. Поэтому, пока наши ребята остаются там, времени расслабляться нет», — добавил глава Фонда.

А значит, впереди много проблем, которые предстоит решить. Помимо работы с международным сообществом следует еще немало сделать внутри самой страны.

«Все, что мы сейчас хотим, — освобождения ВСЕХ российских граждан!» — заключил Малькевич.

Комментируя сообщение ФЗНЦ, политический аналитик и главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что главе и сотрудникам Фонда стоит отдать должное за проделанную работу.

«Новость очень хорошая, дипломатические каналы работают, усилия Фонда позволили вытащить наших граждан. Но если честно, я вообще сторонник радикальных мер — в таких случаях жизнь, безопасность и свобода граждан России должны быть превыше всего для нашего государства. Давайте посмотрим, как поступают американцы. В таких случаях должен работать спецназ и мы должны силовыми путями вытаскивать ребят, наших людей из любой точки планеты. Мы должны показать всему миру, что мы уважаем своих граждан и защищаем их. Это основная цель нашего государства», — сообщил собеседник ФАН.

По словам эксперта, именно благодаря усилиям сотрудников Фонда защиты национальных ценностей удалось освободить находящихся три года в заточении россиян. То есть дипломатические призывы, круглые столы и пресс-конференции, организованные Фондом, действительно позволили сдвинуть дело с мертвой точки.

«И в этом направлении, безусловно, надо продолжать работать. Но было бы намного лучше, если бы свою дипломатию мы подкрепляли бы еще и силовыми методами. Должны работать спецслужбы, ими необходимо пользоваться, мы это умеем, мы это уже показали в той же Сирийской Арабской Республике. То, что дипломатические каналы работают, что работают МИД и Фонд защиты национальных ценностей, — это отлично, но любое дипломатическое решение принимается достаточно долго ввиду специфики работы. Сегодня Фонд с пленением наших людей разобрался, это работает, нас начинают уважать через дипломатическую политику, но этого мало, на мой субъективный взгляд», — заключил Осташко.

Напомним, в мае этого года двоих россиян, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, задержали на территории Ливии. Специалисты занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке под руководством известного социолога Максима Шугалея. По словам Малькевича, россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.