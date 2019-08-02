В России назвали будущее Украины туманным на фоне слабой экономики

Говорить о светлом будущем Украины не приходится: оборотных средств у предприятий нет, а вывоз капитала продолжает расти. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Киев может «доиграться»

Украинские власти могут «доиграться», пытаясь осуществить невозможные вещи для крайне слабой экономики. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины времен президентства Виктора Ющенко Юрий Ехануров.

«Это беда, мы доиграемся. Они (другие страны. — Прим. ФАН), например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем», — пояснил он.

Ехануров отметил, что будущей украинской власти придется задуматься, как государству вернуться к реальному сектору экономики и создать для людей рабочие места. Кроме того, бывший премьер посетовал, что доходы с экспорта, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в офшорах. До сих пор существенные средства в бюджет Украины приносят заробитчане.

Будущее туманно

Как отметил Владимир Соловейчик, долголетний глава украинской государственной налоговой администрации Юрий Ехануров знает, о чем говорит. На годы его премьерства выпал период очередного обострения либерально-рыночных реформ, что привело лишь к ухудшению положения граждан, а вследствие этого — к поражению Ющенко на президентских выборах 2010 года.

«Другое дело, что тогдашние реформаторы — Владимир Лановой и Василий Пензеник — по степени радикальности своих предложений несопоставимы с тем планом приватизации, который выдвигает нынешний украинский президент Владимир Зеленский. Он предлагает продажу украинской земли, железных и автомобильных дорог, портовой инфраструктуры. Социальные последствия буду серьезными. Юрий Ехануров это хорошо понимает», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что будущее Украины туманно. Перспективы развития народного хозяйства, скорее, негативные. Наиболее активная и трудоспособная часть населения уезжает на заработки за рубеж или пытается эмигрировать. Оборотных средств у предприятий нет, вывоз капитала растет. Воровство никак не изжить. В подобной ситуации говорить о светлом будущем на Украине не приходится.

«Зеленский — ставленник крупных украинских капиталистов, тесно связанных с администрацией президента США Дональда Трампа и деловой, а также политической элитой Израиля. Планы Зеленского — это планы крупного бизнеса, надеющегося в ходе приватизации задешево разжиться высоколиквидными активами на Украине. Все прочее, что Владимир Зеленский пока приватизировать не собирается, имеет низкую ликвидность или вовсе никакую, а также обременено долгами», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН приводило мнение, что другим политическим силам не стоит ждать от президента Украины Владимира Зеленского щедрости — «Слуга народа» займет все ключевые посты.