Политолог объяснил, почему Баканов — идеальный глава Офиса Зеленского для США

США хотят видеть на должности главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, сообщает портал «Страна.ua», ссылаясь на источник в лоббистских кругах, близких к Госдепу.

«Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев», — заявил собеседник издания.

По его словам, в Вашингтоне считают проблемой связи нынешнего главы президентского Офиса Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским.

Более того, согласно данным портала, Богданом недовольны и среди влиятельных людей на Украине, и в Международном валютном фонде, где опасаются, что Коломойский своим влиянием может изменить решение по национализации «Приватбанка».

Возникает ощущение, что США нужны люди в системе управления государством, которые далеки от этого, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

«Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов вряд ли все время работал в этой сфере. По данным его биографии, он занимался «Кварталом 95», работая на различных руководящих должностях. Америке нужны люди, которые будут официальными лицами на какой-либо должности, а в действительности управлять будут другие. Уже не одна публикация есть в Америке, когда они фактически назначают на должность, определяют, какие действия должны принять глава кабмина и министры», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кажется, будто США таким образом общаются с Украиной, публикуя у себя указания, кого и куда поставить, полагает эксперт.

«США уже не пытаются изображать суверенитет Украины. Допустим, они могут попросить, чтобы новый глава кабмина подписал новое соглашение с МВФ и снял эмбарго на продажу земли. Дошло до того, что назначают тех, кто должен стать новым руководителем Офиса Зеленского. Вообще, на такие вещи приличное государство сразу бы заявило ноту протеста, вызвало посла и назвало это действие вмешательством во внутренние дела. Но здесь это не только проходит, но и люди, приближенные к президенту, поступают так, как нужно Америке. Это просто позорище», — заявил политолог.

Кандидата на должность главы Офиса президента должно выбирать первое лицо Украины, подчеркнул эксперт.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Богдан написал заявление об отставке, вероятно, из-за ультиматума со стороны Соединенных Штатов. Однако позже замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию о готовящемся уходе руководителя ведомства с поста.