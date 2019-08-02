Камерун объявил крестовый поход против нелегальной продажи лекарств

Власти Камеруна надеются окончательно победить в войне против нелегального рынка медикаментов. От этого явления ежедневно страдают местные граждане. И правительство рассчитывает убедить субъектов этого сектора добровольно отказаться от незаконной деятельности, ведь подпольная продажа лекарств не только представляет реальную опасность для здоровья населения, но и наносит серьезный ущерб государственной казне и особенно профессиональным фармацевтам, которые регулярно жалуются на эту нелегальную конкуренцию и риск для населения.

Новый министр общественного здравоохранения недавно начал серию поездок на нелегальные рынки лекарств, чтобы уведомить торговцев о мерах, принятых правительством для борьбы с ними.

«Мы разговаривали с министром. Но мы не можем заниматься чем-то другим, у нас нет другой работы. Более того, мы продаем продукцию, которую нам доставляют из официальных фармацевтических лабораторий третьи лица. Называть нашу продукцию плохой — преувеличение», — реагирует на планы властей один из торговцев рынка в Яунде.

Проблема бедности, коррупции и бесхарактерности власти

«В аптеках медикаменты стоят очень дорого. И поштучно купить таблетки нельзя. В то же время уличные цены соответствуют нашим доходам, никаких проблем с покупкой не возникает», — говорит покупатель, который признался, что в прошлом безрезультатно пытался купить лекарства в нескольких аптеках и знакомая посоветовала ему посетить нелегальный рынок.

Из-за низкой покупательской способности в стране у многих людей нет другого выбора, кроме как покупать лекарства на улице по низкой цене и заниматься самолечением. Что довольно опасно. Часто уличные торговцы медикаментами, если не подделывают препараты, продают испорченные или просроченные: они заменяют этикетки. Иногда вместо лекарства клиент получает спрессованную в таблетки муку.

Другая опасность — свободная продажа на улице лекарств, которые отпускаются по рецепту. Жертвами в основном становятся молодые люди, в том числе школьники, принимающие такие препараты вместо наркотиков. Власти видят в этом причину большинства преступлений, совершенных подростками.

Государство не в первый раз пытается побороть, в конце концов безрезультатно, фармацевтов-нелегалов. Однако уличная торговля — доходное дело для очень длинной цепочки людей, среди которых те, кого нельзя подозревать, так как они являются частью государственного аппарата. Эти люди инвестируют в отрасль через других, так как речь идет об огромных деньгах. Это и является причиной, по которой продукция свободно продается, а власти закрывают на это глаза.

Некоторые лекарства перенаправляются или приходят из великого камерунского соседа Нигерии и пропускаются на границе в полном объеме, без конфискации, проходя разного рода контроли безопасности и таможню. Другие лекарства привозят в порт, говорит один продавец, который предпочел остаться неназванным. Их перевозит человек, делегированный крупными нигерийскими фармацевтическими компаниями, лабораториями и некоторыми аптеками. Все это известно государству, у которого есть средства для защиты населения. Но наплевательское отношение и бесхарактерность, которые существуют во множестве секторов, — причина, по которой уличная торговля лекарствами является настолько устойчивым явлением, подытожил со своей стороны житель столицы Камеруна.