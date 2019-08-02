РАО хочет выбить из кинотеатра отчисления авторам в США через Верховный суд

В Российском авторском обществе заявили, что организация, в силу заключенных международных соглашений, имеет полное право получать от кинотеатров отчисления и выплачивать их в пользу авторов, в том числе из-за рубежа. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в пресс-службе РАО — в ответ на запрос по поводу свежего решения Суда по интеллектуальным правам (СИП).

На днях последний постановил, что кинотеатр в Екатеринбурге не обязан делать авторские отчисления, как это было раньше. Так, композиторы американских фильмов, по законам своей страны, фактически не являются авторами как таковыми, и все права на музыку принадлежат юридическим лицам — киностудиям, которые в целом владеют правами на весь фильм.

РАО пыталось взыскать по иску к хозяину кинотеатра «Премьер-зал Юго-Западный» Евгению Елесину 340 тысяч рублей в виде отчислений в пользу авторов саундтреков кинокартин, шедших в прокате еще четыре года назад, включая и те, что были сняты в США. Но кассационная инстанция СИП отказала истцу в этой жалобе.

По мнению РАО, данный вердикт совершенно противоречит ранее принятым этим же судом решениям.

«В ситуации, когда СИП не может дать окончательного решения по вопросам выплаты авторского вознаграждения, необходимо обращаться в высшую верховную инстанцию — Верховный суд», — говорится в ответе пресс-службы РАО на запрос ФАН.

Также подчеркивается, что авторы или юридические лица, владеющие исключительными правами на произведения, могут получать авторские вознаграждения в любой стране.

«РАО, в силу международных договоров, имеет полное право выплачивать такие вознаграждения», — добавили в обществе.

Отметим, что максимальная ставка (три процента от сборов) по отчислениям авторам музыки для кинокартин была утверждена постановлением российского правительства еще в 1994 году. Но с существенным количеством кинотеатров РАО заключает отдельные соглашения по льготным ставкам. Например, крупным сетям, насколько известно, предлагается 50-процентная скидка.

Один из руководителей киносети «Премьер-зал» признался изданию «Коммерсант», что уже достаточно долгое время предпринимаются попытки донести до судов беспокойство относительно «непрозрачности взыскания авторских отчислений в пользу американских композиторов».

Из всего вышесказанного кто-то уже поспешил сделать вывод, что тут вполне можно говорить о возможном мошенничестве (или попытках наживы на этом деле) со стороны РАО.

Российский юрист Алексей Федоряка, занимающийся, в том числе, и вопросами авторского права, заявил ФАН, что для того, чтобы это доказать, нужны веские доказательства.

«По законодательству, РАО имеет право получать вознаграждения авторов, композиторов и так далее от третьих лиц, которые пользуются произведениями, и потом перечислять их этим самым композиторам и авторам, — пояснил юрист. — А вот относительно того, как это все исполняется и все ли деньги оно перечисляет или нет…»

Если вдруг будет установлено, что РАО не исполняет в этой части свои обязательства, отметил руководитель направления процессуального права компании «Редль и Партнеры», то, конечно, в данном случае к нему могут быть предъявлены определенные требования.

«В первую очередь, со стороны самих авторов, которые недополучают свое авторское вознаграждение, — сказал Федоряка. — Но назвать это мошенничеством, я думаю, нельзя. Потому что для этого нужны подтвержденные факты обмана. А если этого нет, то, соответственно, РАО действует в рамках своих полномочий, которые предусмотрены по Гражданскому кодексу».

Юрист добавил, что РАО — фактически узаконенный посредник между пользователями и авторами.

ФАН обратилось в общество с просьбой обнародовать суммы, которые были отправлены по адресатам, и его пресс-служба любезно эти цифры предоставила.

«За 2018 год общая сумма вознаграждения, выплаченного РАО, составила 3 163 418 000 рублей, — говорится в ответе. — Сумма вознаграждения, выплаченного РАО через иностранные организации по управлению правами на коллективной основе, составила 188 393 000 рубля».

РАО, как отмечает его пресс-служба, ежегодно направляет отчеты о поступлениях, выплатах и распределению авторских вознаграждений российским и иностранным авторам и правообладателям в министерство культуры РФ. И все они находятся в открытом доступе на официальном сайте общества.

Тем не менее, если вдруг у кого-то все-таки возникнет желание добиться еще большей прозрачности в деятельности РАО, подчеркнул Федоряка, эти люди или организации (правообладатели) могут направить в адрес общества следующий запрос: «Какие суммы были перечислены за использование моих произведений за такой-то период?»

«И РАО, естественно, обязано будет ответить, — сказал юрист. — Оно в данном случае фактически выступает на стороне этих самых авторов. В ином случае следующее требование предоставить информацию будет уже через суд. Либо если у автора уже будут данные о том, что общество что-то скрывает и не все вознаграждения перечисляет, то должно последовать требование о взыскании».

Но тут есть одна сложность — вопрос в том, насколько, по мнению собеседника ФАН, вся эта информация будет, как говорится, проверяемой.

«Понимаете, РАО может предоставить данные о том, что получило вознаграждение от кинотеатров в таком-то размере, — сказал он. — Но иногда платеж может включать в себя плату за несколько фильмов».

Это когда заказ поступает сразу на несколько произведений, и в этом случае Российское авторское общество, собирая деньги с кинотеатров, может получать отчисления не за каждую отдельную картину, а блоками.

«Поэтому будет довольно сложно все проверить досконально», — резюмировал Федоряка.

Уже известно, что РАО собирается оспаривать решение Суда по интеллектуальным правам в отношении екатеринбургского кинотеатра и попытается выбить отчисления авторам через Верховный суд РФ.