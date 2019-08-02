Москва, 2 августа. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась с шоуменом Максимом Галкиным, который высказался по поводу выступлений пользователей в социальных сетях на тему пожаров в Сибири. Свое мнение телеведущая выразила в Instagram.

Ранее Галкин назвал посты защитников лесов в Сибири лицемерием «гламурных девиц». Как пишет «ФедералПресс», Бузова напомнила, что «шумиха» по поводу пожаров в лесах поднялась впервые, хотя в 2018 году, когда леса горели, россияне молчали. По словам Бузовой, тема пожаров раздувается специально. Как пишет «Культуромания», по мнению телеведущей, Сибирь горела «не то что годами, а веками». Она считает, что «надо тушить там, где есть угроза человеку».

Бузова нарвалась на критику советами по тушению лесных пожаров в Сибири.

«Советую всем отписаться, чтобы неповадно было такую чушь нести», — написал один из юзеров.

«Правильно, Оля! Пусть вся планета сгорит», — добавил другой комментатор.

«Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?» – задали вопрос звезде.

«Вы бы, Ольга, лучше никак не комментировали эту ситуацию!» — посоветовали ей подписчики. «Предлагаю Олю отправить в Сибирь, где пожар», — добавили другие.

Работы по тушению пожаров в России ведутся на площади более 96 тысяч гектаров. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия и в одном — Республики Саха (Якутия).

При этом еще более 2,7 миллиона гектаров составляет площадь охваченных пожарами лесов на труднодоступных и удаленных землях, где тушение не осуществляется. Как заявило ФБУ «Авиалесоохрана», там «отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение пожаров превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Синоптики считают, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву, если туда придет антициклон. По их словам, когда центр управления циркуляцией в антициклоне будет расположен в низовьях Оби и Иртыша — на севере Западной Сибири, тогда дым донесется до Москвы.

В Гидрометцентре подчеркнули, что в ближайшие 12 дней вероятность поступления такого воздуха в Европейскую часть России близка нулю. Нельзя исключать появления в столице небольшой дымки от сибирских пожаров, отметили синоптики.

Так, смог из Сибири сначала может быть вынесен в Карское и Баренцево море, а затем северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере смогут «вернуть» их на материк. Синоптики подчеркнули, что воздух из северных районов страны будет поступать в Москву до начала новой недели.