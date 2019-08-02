Названа дата свадьбы Собчак и Богомолова

Москва, 2 августа. Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов планируют пожениться в сентябре, сообщили авторы телеграм-канала Dark Cosmo, ссылаясь на свои источники.

Как сообщают в окружении пары, свадьба состоится совсем скоро — она запланирована на сентябрь. По неподтвержденным источникам информации, торжественное событие состоится 13-го числа.

«Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?» — задаются вопросами авторы Dark Cosmo.

Новость о заключении брака появилась на следующий день после трогательного поста Богомолова в Instagram. Режиссер опубликовал замедленное видео с Собчак, которая стоит в платье на ветру и надевает на голову соломенную шляпу.

«Я люблю тебя», — подписал пост Богомолов, вызвав умиление у многочисленных комментаторов публикации.

Сообщения о романтическом чувстве между Собчак и Богомоловом распространились после появления в Сети видео, на кадрах которого бывший муж журналистки Максим Виторган бьет режиссера у одного из столичных кафе. После этого информация подтвердилась: Виторган и Собчак развелись. Напомним, в браке у них родился сын Платон.

Бывшие супруги до сих пор продолжают выяснять отношения, однако уже в интернет-пространстве. Например, 26 июля они устроили перепалку в соцсетях, обменявшись язвительными комментариями в Instagram.