Москва, 2 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова осудила так называемых «оппозиционеров», которых не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей, за призывы к незаконным митингам 3 августа.

На заседании комиссии она отметила, что незарегистрированных кандидатов ждут в ЦИК. Памфилова призвала «оппозиционеров» не устраивать незаконные митинги и пикеты ради собственных интересов и «не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей».

«Это безответственно. Особенно это касается молодых людей, что взгляды еще не устоялись», — заметила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, оппозиционные кандидаты призывают людей ходить на незаконные митинги «вместо того, чтобы нормально собраться на проспекте Сахарова», где будут «полностью гарантированы их конституционные права на демонстрации» и «не будут нарушаться права других граждан — москвичей, гостей столицы, многих людей, которые решили в выходной отдохнуть».

Напомним, сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент «брака» голосов составил более 14% при допустимом законом 10%. А у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова еще больше — 18,4%.

Этот результат был вполне ожидаемым, так как еще во время подписной кампании так называемые «оппозиционеры» практически в открытую начали заниматься махинациями и фальсификациями, устраивать откровенные скандалы и провокации. Сотрудники полиции обнаружили в одной из московских квартир «фабрику по рисовке подписей» в пользу Соболь.

Кроме того, в ее избирательных бюллетенях оказались фамилии покойных москвичей. Аналогичные мошеннические приемы использовали и другие сторонники Навального, в том числе Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Иван Жданов.

После недопуска на выборы «оппозиционеры» начали призывать москвичей к участию в незаконных митингах, тем самым подталкивая их к совершению преступления. Сторонники Навального, в первую очередь, делают ставку на неоперившуюся молодежь, у которой еще не сформировались политические взгляды, и втягивают ее в свои незаконные митинги.

Политолог, главный редактор альманах-газеты «Информпространство» Евгений Бень уверен, что главная цель так называемой «оппозиции», которая получает финансирование из-за рубежа, заморочить голову представителям молодого поколения. По словам эксперта, «они не обладают должной политической грамотностью, вследствие чего становятся «добычей» тех, кто ставит задачу разрушения российской государственности».

Последний незаконный митинг сторонников Навального прошел 27 июля. Участники этого сборища действовали крайне агрессивно и пытались вывести из себя сотрудников правоохранительных органов: бросали в них бутылки, куски асфальта, мусорные урны, пускали в ход перцовые и газовые баллончики. Дирижировали беспорядками конкретные координаторы. К примеру, Telegram-канал «Меркури» опубликовал видео, на котором мужчина регулировал движение толпы и призывал выкрикивать конкретные фразы. В один момент взял младенца из рук семейной пары, чтобы скрыться с незаконного публичного мероприятия, используя малышка как живой щит. Оказалось, что этот мужчина собирал подписи в поддержку Соболь.

Особого внимания заслуживают сотрудники полиции и росгвардейцы, которые на несанкционированном митинге вели себя максимально аккуратно и профессионально, не реагировали на провокаторов и делали все возможное для защиты москвичей. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев подчеркнул, что если полицейские видят угрозу общественному порядку, то они имеют полное право делать все возможное, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность граждан.