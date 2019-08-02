Канадка спаслась от пумы с помощью хита Metallica

Ванкувер, 2 августа. Жительница канадского Ванкувера Ди Галлант едва не стала жертвой дикой пумы, когда гуляла со своим псом Мерфи. Спасением для женщины оказался трек группы Metallica, который смог отпугнуть дикого зверя.

По словам Галлант, сперва она замерла на месте в надежде на то, что хищник потеряет к ней интерес, однако пума не уходила. Тогда она начала шикать на нее и кричать: «Убирайся отсюда». Впрочем, и это не помогло — зверь по-прежнему стоял на месте и пристально следил за своей добычей. Тогда канадка включила на телефоне песню Don’t Tread On Me, которая заставила пуму поспешно ретироваться.

«Пума не уходила, и я решила напугать ее чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хэви-метал, хищник удрал в кусты», — рассказала Галлант порталу Vicnews.com.

Женщина позже призналась, что хотела бы связаться с вокалистом любимой группы Джеймсом Хетфилдом, чтобы рассказать, как она спаслась от пумы с помощью хита Metallica, сообщает «Газета Кемерова».

Отметим, что музыка действительно в некоторых случаях может оказывать пугающий или угнетающий эффект. Так, например, известно, что сотрудники ЦРУ применяли так называемую пытку музыкой в отношении узников тюрьмы Гуантаномо. Для этого чаще всего используются навязчивые мотивы поп-музыки или агрессивный рок. При этом важную роль играет громкость, продолжительность и культурная неприемлемость для жертвы. Солист Metallica Джеймс Хетфилд, комментируя эти слухи, пошутил: «Мы мучили своих родителей и жен нашей музыкой много лет. Почему бы и не иракцев?».