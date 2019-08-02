Сирия, 2 августа. Боевики обстреляли западный квартал города Алеппо. Радикалы развернули контрнаступление в Хаме. В Идлибе лагерь САА обстреливают ракетными снарядами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевые вылеты в провинциях Алеппо и Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов на северо-западе Хамы, в Алеппо провели работы по разминированию.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает курдские отряды в Алеппо.

«Исламское государство1»: потеряло в Хасаке одну подпольную ячейку.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ночью напала на расположения сирийской армии на северо-западе Хамы, обстреляла западную часть Алеппо.

Курды: провели рейд в Хасаке и задержали 20 террористов ИГ1.

Международная коалиция: направила в Хасаку конвой тяжелой военной техники для курдских отрядов.

Провинция Алеппо

Боевики продолжили обстрел мирных поселений на севере Алеппо. Согласно данным новостного канала Syria Watan News, несколько ракетных снарядов ударили утром по западным кварталам окраин столицы провинции Алеппо. Сообщений о жертвах среди населения пока не поступало.

Источник в сети Twitter Radio Al-Kul передает, что боевики протурецкой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) столкнулись с курдским отрядом «Демократических сил Сирии» (SDF) у деревни Аль-Арима и у городов Аль-Баб и Азаз. «Силы освобождения Африна» атаковали отряд ССА в предместьях поселка Тель-Рахель и у деревни Дагиляш.

Как передает новостное агентство SANA, в районе Хуссейния города Алеппо инженерные подразделения САА провели работы по ликвидации боеприпасов, оставленных боевиками.

Провинция Идлиб

Правительство САР настаивает на выходе боевиков из буферной зоны на северо-западе в рамках условий временного перемирия. Сообщается, что операция против боевиков на некоторое время прекращается. Военные источники агентства SANA передают, что сегодня в 00.00 соглашение вступило в силу. В Идлибе установлена 20-километровая демилитаризованная зона, откуда должны будут выведены тяжелые вооружения и техника джихадистов.

Согласно данным источника новостей в сети Twitter Yucha Yuseef, в семь утра — спустя несколько часов после того как в силу вступило соглашение о перемирии — боевики выпустили пять ракетных снарядов в сторону позиций САА на горных склонах горы Джебель Шахшабу. В ответ ВВС Сирии нанесли удары по укрытиям боевиков в районе поселка Аль-Тамания, как передает новостной источник Syria Post.

Провинция Хама

Поздним вечером, после того как САА освободила ряд поселков на северо-западе провинции, боевики организовали контрнаступление и частично вернули под свой контроль поселок Хазария после длительной перестрелки с сирийскими военнослужащими. Боевики также обстреляли ракетными снарядами лагерь правительственных сил Брейджидж, как передает информагентство Halab Today TV.

САА в ответ обстреляла укрытия радикалов у поселков Закят, Арбейн, как передает Baladi News. Самолеты ВВС Сирии нанесли с воздуха точечные удары по укрепрайонам боевиков в предместьях города Аль-Латамина.

Провинция Хасака

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают рейды в провинции Хасака. В районе поселка Геверон по меньшей мере 20 боевиков «спящей ячейки» ИГ были задержаны так называемыми силами внутренней безопасности SDF — «Асайиш». Большая часть группировки состояла из иностранных боевиков, приехавших из Ирака. В ходе задержания курды изъяли арсенал террористов и боеприпасы. В дальнейшем SDF предстоит установить причастность террористов к тем или иным атакам на их территориях, как сообщает новостной портал Anna News.

Конвой из сотни грузовиков с тяжелой техникой и боеприпасами международной коалиции прибыл в города Кобани и Айн-Исса из Иракского Курдистана, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network.

1 Организация запрещена на территории РФ.